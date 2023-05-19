台北星光馬拉松將登場 警估逾千人參賽今公布交管措施

「台北星光馬拉松」本周末登場，警方預估將吸引5000名選手參賽，規劃交通管制措施維護活動及周遭交通安全，今午特別提醒，用路人在活動期間行經相關道路，應減速慢行，配合員警指揮行車。

警方表示，星光馬拉松於5月20日舉行，包含43公里、21.5公里、11公里賽事，將有5000人參賽，警方當天下午3時至深夜11時將針對台北市大佳河濱公園、美堤河濱公園8、9號水門進行交通疏導，活動期間是黃昏、深夜，視線不佳，且假日出遊民眾較多，用路人應減速慢行、注意往來的參賽選手。

欲參加活動的民眾，可搭乘大眾運輸工具前往，避免塞車；相關交管措施將隨時配合警廣等電台插播路況，駕駛人可隨時收聽路況報導，提前改道，遵守員警、義交指揮，避免車流延滯、耽誤行車時間。