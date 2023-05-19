幫19名印尼移工爭取270萬和解金 新北去年申訴案3767件

隨著疫情趨緩及邊境管制鬆綁，根據勞動部統計，截至今年2月底，新北市轄內在台移工人數有9萬3743人，移工人數持續成長。新北市勞工局統計，去年受理1955專線移工與雇主申訴案共3767件，全年度成功為移工爭取權益金額約3千萬。

新北市勞工局表示，曾受理19名印尼籍移工在同一家護理機構工作申訴案，雇主涉嫌未依法給付平假日與國定假日加班費，歷經3次調解，去年3月終於達成協議，成功爭取到新台幣270萬元的和解金額，並協助安置與轉換雇主。

根據統計，去年受理3767件申訴案，爭議類別以仲介服務、工作生活管理及工資等三大爭議項目占比最高，合計約53%；同年度受理協調與調解案件為338件，以契約爭議為主，包含移工請求轉換雇主、雇主訴求終止契約並廢止聘僱許可等，其次則為工資爭議，全年度總計為移工爭取權益金額約3千萬元。

根據勞動部統計，截至2月底在台移工人數為730萬804人，其中新北市轄內有9萬3743人，產業類佔60%、社福類則為40%，移工人數持續成長。勞工局表示，今年一月至三月受理移工與雇主爭議案件也顯著增加，今年7月1日起將實施「外國人勞資爭議協調人實施計畫」，建置專業協調人制度，邀請熟悉勞資爭議處理法，並具相關法律知識背景的調解人，提供法律見解與說明釐清勞雇雙方爭議，協助解決雙方勞資爭議。

勞工局表示，市民或移工若遇有相關法令疑慮，可撥打勞動部勞動力發展署1955免付費專線，或市府總機（02）29603456，轉勞工局雙語諮詢同仁（菲語分機6460、6461、6502；印語分機6462-6465；越語分機6454-6457、6501；泰語分機6472-6473）洽詢。