北藝履約風波 議員指前任市府已撥部分款給廠商

北藝中心曾因施工廠商倒閉，造成北市府支付履約調解費2億餘元，議會委員會今天審此筆預算，議員批評前任市府未把預算送審，就先撥部分費用給廠商，要求專案報告才續審。

台北市議會教育委員會今天審議台北市文化局等局處追加減總預算案，北市文化局報告「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，並提出追加預算案。

文化局報告，北藝中心先前因施工廠商倒閉，導致工期延長，規劃設計及監造廠商在民國110年4月間向台北市政府提履約爭議調解，同年7月間至去年9月初，共召開7次調解會議，最終達成北市府支付新台幣2億3690萬餘元。

民進黨台北市議員簡舒培質詢，文化局要追加預算但議員曾要求先專案報告，建議先排專案報告且內容應包含7次調解會議內容，及說明施工廠商是否曾跟前任市府要求延長工期及時程等細節及時程，北市府要支付賠償金，是因施工廠商倒閉引起後續爭端，北市府是要賠償但應先釐清政治責任。

民進黨議員王孝維表示，北市府當時開7次調解會議，出席僅各局處科室秘書等，沒有高層，前任市長是卸任前2天拍板通過此案，蔣萬安市府卻還編預算送議會審議，應先釐清責任，否則是讓議會揹黑鍋。

國民黨議員吳世正指出，資料顯示，前任市長在卸任前2天拍板通過此案，過程疑點多，因預算須由議會審議，但前市府避開此流程，且還先支付其餘款項給廠商，未遵守民主程序就是前市長會做的事。

台灣民眾黨議員黃瀞瑩說，要求北市府把相關資料如當時法律分析等內容都要在下次專案報告時提出。

列席台北市法務局長連堂凱表示，北藝中心履約爭議款項相關紀錄是在去年12月21日撰寫，調解成立書公文2天後出爐，當時載明北市府要支付2筆款項，其中委託技術服務賸餘款262萬餘元為第一期，另一筆2億餘元在今年底支付。文化局指出，262萬餘元在去年底先支付。

北市議會教育委員會決議，要北市府針對北藝中心履約爭議款項，先專案報告才會續審爭議款的預算。