警察新村變這樣…北市警局喊增8百間職務宿舍 議員批「沒影」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供
準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供

北市府去年規畫新增800間員警職務宿舍，但議員陳怡君質詢指出，昔日裁併後的派出所，淪為倉庫，社子警察新村現成危樓待都更，還有警眷居住；延平警察宿舍公辦都更甚至流標4次，800間新宿舍連個影子都沒有，希望警察局善用閒置空間，把人才留在台北市。市警局表示，未來會有7處地點會都更、改建為警察宿舍。

陳怡君指出，位於大同區的原大橋、雙連兩個派出所，2015年柯文哲市長任內為了因應資源整併改組而熄燈，原大橋所現為聯合醫院長照據點，而雙連派出所則轉型為「員警待勤室」，沒有好好規畫使用。

另外，社子警察新村，已成危樓，建築物到處可見鋼筋外露及斷裂的情況，牆壁的水泥牆一碰就有大量水泥脫落，讓人住的不安心，市警局說，裡面還住了3戶警眷。陳怡君再舉延平警察宿舍公辦都更案，已經流標4次的，情況令人憂慮。她也走訪2022年士林分局新落成的社子派出所，有警員還說新宿舍有疑似漏水的狀況，確實有看到疑似水痕，以及修補過的膠漆。

陳怡君說，市警局長應拿出執行力，積極與市府相關單位溝通，該建的警察宿舍要如期完成，未妥善運用的空間要好好規畫，首都執法不是只靠信心喊話，而是要拿出魄力改善員警弟兄的生活環境，才能提升警察的士氣。

市警局長張榮興表示，感謝議員關心，台北居大不易，要留住人才，要有職務宿舍，像原昆明街派出所閒置，結構沒問題，優化後目前是台北市最好的職務宿舍，很多人喜歡調到新成立龍山派出所。市警局現在也會盤點結構沒問題的閒置建物，改為職務宿舍，做整體規畫，希望議會支持經費。

市警局表示，北市勤、業務工作量均居全國之冠，再加上生活物質指數偏高，導致警力缺額問題持續存在，為留住人才並提供市民更優質的服務品質，將配合市府政策，積極爭取增加職務宿舍。市警局目前經管職務宿舍計有380間，正規畫7處舊廳舍參與都更或改建，預計未來將擴增411間，合計達791間職務宿舍。

準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供
準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供
準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供
準備都更的「士林區社子警察新村」，民國62年拿到使照，現在處處鋼筋外露，幾乎是危樓，還有警眷居住。圖／議員陳怡君辦公室提供

都更 北市 警察

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