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狂排廢水新北溪流成「白色巨龍」 議員李宇翔批環保局無心稽查

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
五股水碓窠溪今上午被民眾直擊溪流被白色泡沫掩沒成白色巨龍。圖／我是五股人臉書翻攝
五股水碓窠溪今上午被民眾直擊溪流被白色泡沫掩沒成白色巨龍。圖／我是五股人臉書翻攝

今天上午新北各地下起大雨，五股水碓窠溪也被民眾直擊溪流被白色泡沫掩沒成白色巨龍，畫面相當誇張，當地議員李宇翔批評五泰林三天兩頭就有溪流被不肖業者汙染，環保局根本不當回事。環保局則表示已派人至現場勘查。

今天上午有民眾發現五股水碓窠溪遭大量白色泡沫掩蓋，儼然成為一條白色巨龍畫面相當誇張，當地議員李宇翔表示，五泰林境內每隔兩三天，林口溪、大科溪、五股坑溪、御史坑溪、水碓窠溪等，輪流出現泡泡汙染，逢雨更是頻繁。

他批評，每次環保局都表示積極稽查，結果永遠有下一次，民眾甚至自嘲泡泡已陪伴40年，有時還扯到泡泡飄在空中進入民宅，市府到底何時願意還給市民一個乾淨的家園。環保局自稱設置科學烽火台即時追蹤河流狀況，但每次檢查都說水質無汙染，根本無心稽查，明顯環保局根本不當回事。

新北市環保局對此則表示，目前稽查人員已前往現場處理。

五股水碓窠溪今上午被民眾直擊溪流被白色泡沫掩沒成白色巨龍。圖／我是五股人臉書翻攝
五股水碓窠溪今上午被民眾直擊溪流被白色泡沫掩沒成白色巨龍。圖／我是五股人臉書翻攝

面相 李宇翔

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