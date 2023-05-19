北市YouBike 無車可借加劇

北市YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，理想的周轉率（車輛單日使用率）6次，但1月至4月周轉率卻高達8.6次，議員認為遠超過理想值，明年開放前30分鐘免費，周轉率恐怕會持續上升。交通局回應，2026年目標為2萬6000輛、車柱數5萬、預估周轉率降至6，仍須爭取預算擴編。

交通局昨在議會交通委員會針對YouBike專案報告，今年1月至4月YouBike周轉率8.6，要增購1789輛車，12月可望降至7.7。

議員陳宥丞指出，4月單月周轉率高達9.2，比交通局預估還多，離理想值4到8愈來愈遠，民眾無車可借的狀況變得更嚴重，光是去年就有700多件相關投訴，北市要在明年執行免費政策，屆時就會有更多人借車，北市補貼的預算每年就得出3.67億，明年起支出要變多，還會加劇無車可借。

議員李明賢提到，除了周轉率要檢討，車輛調度應該也要調整，否則只有採購新車，沒有增加車輛調度靈活度，還是會無車可借或無站可還。議員詹為元也說，市府說好會利用大數據精準調度車輛，但市長蔣萬安上任後，調度模式和柯市府一樣，希望車輛狀態更新可以從1小時、30分鐘，縮短到15分鐘。

交通局回應，明年會增加YouBike2.0E電輔車，但行車費率較高，會參考其他縣市收費方式，電池由廠商更換，明年起前30分鐘免費，有編列1.6億短期補助經費，預計多1.7萬人次使用，未來調度狀況，會利用大數據精進，並且在今年9月產出建模，供優化調度參考，並擴大量能。

交通局表示，站點增加至1279站，人力雖有增加，但和站位數不成比例，尤其站點分散各處，需要較多人力才有辦法靈活調度，如今招募人力困難，缺工是普遍性問題，現在有正職和計時員工，希望能在尖峰時段找到計時人員調度車輛。