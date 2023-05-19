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陽明交大醫院二期 選前開工挨轟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

位於宜蘭的國立陽明交通大學附設醫院擴建歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標，目前正重辦招標，中央預計選前3個月開工。議員質疑又是選舉花招，直言「宜蘭人已經被騙很多次了」，衛生局長徐廼維說，根據了解，預算都編列在今年，相關單位正全力去做。

陽明交通大學附設醫院擴建案一期蘭陽院區2016年10月完工啟用，現在進入二期工程，從一期到二期歷任林全、賴清德、蘇貞昌及陳建仁4任行政院長。二期工程3月公告招標，因物價上漲及缺工問題，沒廠商投標。

林岳賢質詢時說，流標後重新辦理招標，能不能順利標出去都不知道，中央就說選舉前3個月、10月可以開工，2026年6月可以完工？真的有把握可以開工嗎？屏東榮民總醫院於2019年11月動工，才花了3年多就完工啟用，陽明交大附設醫院卻10幾年還蓋不好。

他還說，宜蘭縣溪北地區醫院的急性病床數共711床，溪南地區醫院有1299床，溪北病床數少了588床，陽明交通大學附設醫院是溪北地區重要的責任醫院，除了要督促硬體提升量能提升，人力配置及服務等軟實力也要跟著提升。

徐廼維表示，全縣醫療都在提升，以陽明交大附醫為例，人力及薪資都在增加，滿可觀的，但也可能跟醫院的量體有關，如果醫院量體不夠，也沒有辦法聘用那麼多醫生及護理人員，現在中央批准增加床位，這些都可以慢慢提升。

陽明交大 陽明交通大學 宜蘭

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