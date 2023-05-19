垃圾桶套袋停用 議員批滾動式檢討

台北市是否增設公共垃圾桶引發關注，議員發現，北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠袋寫「故障」不讓民眾使用，另外，垃圾桶位置圖資有錯誤，從3月到5月都沒人發現；環保局長吳盛忠表示，會修正圖資系統，故障的垃圾桶，可能是把手壞掉，會再了解檢討。

議員鍾佩玲昨質詢指出，年初副市長走春時，看不到垃圾桶，就說要「增設」垃圾桶，市長施政報告又說沒有要增設垃圾桶，到底誰說了算？要增還是不增？當時市府說政策要滾動式檢討。

鍾佩玲發現，青年公園水源路上有的垃圾桶上套著「故障」的塑膠套，根本看不出來哪裡故障，就算真的故障，環保局卻沒處理，早在1月底2月初就已經套著「故障」的塑膠套，覺得很好奇，垃圾桶是哪裡會故障？她還發現有些地方的垃圾桶，變成大鐵桶，這就是所謂的滾動式檢討？

環保局提供垃圾桶位置圖，以青年公園為例，水源路跟國興路交叉口、青年路跟萬大路423巷交叉口都標註有垃圾桶，現地卻都完全看不到，圖資上有15座垃圾桶，現地卻只有9座，發生甚麼事情？圖資錯誤百出。

吳盛忠說，是否增設垃圾桶，北市已經訂定標準作業程序，目前是按程序做，增設或移除，設在哪裡，都依作業程序 。此外，有的垃圾桶是大鐵桶，吳盛忠說，因假日人多，臨時增設的。至於如何查得到哪裡有設垃圾桶，吳盛忠指出，目前只有「台北通」能查得到，未來也會檢討。