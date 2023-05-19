聽新聞
test
0:00 / 0:00

營建廢棄物難解 新北：鼓勵用循環建材

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
現有營建廢棄物都會送到營建廢棄物處理廠分類，業界認為可以使用循環建材，可降低對環境的汙染，也能解決長期缺料問題。圖／新北市環保局提供
現有營建廢棄物都會送到營建廢棄物處理廠分類，業界認為可以使用循環建材，可降低對環境的汙染，也能解決長期缺料問題。圖／新北市環保局提供

新北市營建工程廢棄物產量居高不下，每年加上民眾自行裝修部分有75萬噸，營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循環建材可以降低汙染成本，也能紓解缺料問題，但目前政策及資料庫多欠缺，可能要花20年以上。市府表示，目前已鼓勵使用循環建材，也在公共工程做示範，花2周時間研議建材護照。

新北市目前老屋眾多，且地狹人稠，居住需求高，不論都更還是蓋社宅，住宅興建成本居高不下，加上缺工缺料，導致興建困難，營建汙染也多。

市議員黃淑君說，市府應推行循環建築，讓建材可被再利用，且透過預鑄工法可減少第一現場的施工時間，讓住宅的汙染減少，減少人力耗損，也可透過工法，達到建築物可像樂高一般，配合需求隨時重組。市府應積極考量資源循環再利用，推行「材料護照」及「循環建築認證」，透過政策誘因，降低碳排。台糖就在台南規畫沙崙智慧綠能循環住宅園區，達到低度汙染排放，市府應與時俱進。

全國建築師公會理事林忠慶表示，循環建築就是營建廢棄物再利用，過去拆掉老屋後，剩下的營建材料就當廢棄物丟棄，對環保不好，也要挖很大的坑洞或找山凹掩埋，對生態跟國土環境不好，若採用循環建材，確實可以減少環境汙染。台灣由於政策問題，若想推動循環建材恐要花20年以上，相關概念還是流於形式，加上台灣沒有建置各行業可用的資料管理庫，推動上確實有難度。

城鄉局表示，會與內政部建研所及台灣建築中心合作，研擬相關規範，納入社會住宅執行。內政部也在推動，雖然成本高，但還是必須要做業界示範案例，鼓勵民間參與。

工務局表示，現有的綠建材就是循環建材概念，已鼓勵使用，會在2周內推出建材護照，研議哪些建材可納入利用。環保局表示，未來也會針對建築物本體及空間環境營造，納入物料、空間、水及生物等循環。

建築 廢棄物

延伸閱讀

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

洗地板遭限制自由？民團告濫權抓人 海山分局依法行政

高壓水柱噴地寫「落跑市長侯友宜」 親綠團體被帶回揚言告警

侯友宜辭職選總統要花上億元補選？ 新北財政局這樣說

相關新聞

北市YouBike 無車可借加劇

北市YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，理想的周轉率（車輛單日使用率）6次，但1月至4月周轉率卻高達8.6次，議員認為...

營建廢棄物難解 新北：鼓勵用循環建材

新北市營建工程廢棄物產量居高不下，每年加上民眾自行裝修部分有75萬噸，營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

蔣赴雙城論壇？ 議長：謹守交流無不妥

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，傳出陸方希望市長蔣萬安能親赴上海...

石梯坪海底 清44公斤垃圾

花蓮縣環保局號召潛水人員及慈濟大學學生共100人，在擁有美麗海岸線的石梯坪清除海洋廢棄物，其中有40名「潛海戰將」穿上潛...

垃圾桶套袋停用 議員批滾動式檢討

台北市是否增設公共垃圾桶引發關注，議員發現，北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠袋寫「故障」不讓民眾使用，另外，垃圾桶位置...

陽明交大醫院二期 選前開工挨轟

位於宜蘭的國立陽明交通大學附設醫院擴建歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標，目前正重辦招標，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦