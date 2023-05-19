營建廢棄物難解 新北：鼓勵用循環建材

新北市營建工程廢棄物產量居高不下，每年加上民眾自行裝修部分有75萬噸，營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循環建材可以降低汙染成本，也能紓解缺料問題，但目前政策及資料庫多欠缺，可能要花20年以上。市府表示，目前已鼓勵使用循環建材，也在公共工程做示範，花2周時間研議建材護照。

新北市目前老屋眾多，且地狹人稠，居住需求高，不論都更還是蓋社宅，住宅興建成本居高不下，加上缺工缺料，導致興建困難，營建汙染也多。

市議員黃淑君說，市府應推行循環建築，讓建材可被再利用，且透過預鑄工法可減少第一現場的施工時間，讓住宅的汙染減少，減少人力耗損，也可透過工法，達到建築物可像樂高一般，配合需求隨時重組。市府應積極考量資源循環再利用，推行「材料護照」及「循環建築認證」，透過政策誘因，降低碳排。台糖就在台南規畫沙崙智慧綠能循環住宅園區，達到低度汙染排放，市府應與時俱進。

全國建築師公會理事林忠慶表示，循環建築就是營建廢棄物再利用，過去拆掉老屋後，剩下的營建材料就當廢棄物丟棄，對環保不好，也要挖很大的坑洞或找山凹掩埋，對生態跟國土環境不好，若採用循環建材，確實可以減少環境汙染。台灣由於政策問題，若想推動循環建材恐要花20年以上，相關概念還是流於形式，加上台灣沒有建置各行業可用的資料管理庫，推動上確實有難度。

城鄉局表示，會與內政部建研所及台灣建築中心合作，研擬相關規範，納入社會住宅執行。內政部也在推動，雖然成本高，但還是必須要做業界示範案例，鼓勵民間參與。

工務局表示，現有的綠建材就是循環建材概念，已鼓勵使用，會在2周內推出建材護照，研議哪些建材可納入利用。環保局表示，未來也會針對建築物本體及空間環境營造，納入物料、空間、水及生物等循環。