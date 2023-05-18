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視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度，該園區將是繼內科、南軟後，台北市下一個科技產業發展重地。蔣萬安視察時，不少議員也反映工區對周邊學生上下學影響、工地安全、噪音和空汙，蔣萬安指示由副祕書長張溫德召集局處規畫、管理。

北士科規畫科技產業專用區25公頃，其中市有科專區約10公頃，已吸引金仁寶集團、新光人壽大舉投資；另下半年將陸續釋出3筆市有地招商訊息，市府成立跨局處工作小組協助審視招標文件及辦理後續招商作業。

另為安置拆遷戶，市府在區內興建專案住宅，以成本價配售或配租予拆遷戶，並提供保固。另外，北士科公1公園附建地下停車場新建工程，預定113年12月竣工，以減緩周邊停車空間不足之問題，福國社宅工程預定114年6月竣工。

蔣萬安下午前往視園區開發進度，多位市議員及在地里長都到場關切。對於工區影響學生上下課，議員汪志冰指出，半年前就開過協調會，達成共識學校的導護由建商補助，交給市府做溝通，但都半年過去了，市府效率很差。議員侯漢廷、林杏兒也提出工地安全、空汙等問題。

另外，議員反映福國橋洲美段專案住宅這側的噪音大，希望爭取興建隔音牆，原本是114年才能完工，新工處長林昆虎也表示，會在1個月內完成評估，向市長做專案報告。

蔣萬安昨先聆聽議員、里長所提意見，再逐一聽取土地開發總隊說明整體開發概況、都發局說明公共工程辦理進度，停管處說明公1地下停車場施工進度，產業局則報告產業服務中心運作情形以及交通局說明園區整體交通規畫。隨後，前往文林北路225號工地，實地視察公1地下停車場施工情形。

蔣萬安表示，綜合議員和里長關心和反映的問題，主要是園區周邊學生上下學影響、工地安全、噪音和空汙，因此他要求一定要確保民眾和學生的安全。

台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度。圖／北市府提供

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