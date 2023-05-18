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汐止福德二路行人、娃娃車與車爭道 地方要求改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區福德二路193號一帶行人甚至推娃娃車都走在馬路中間，險象環生，市議員白珮茹召集相關單位會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止區福德二路193號一帶行人甚至推娃娃車都走在馬路中間，險象環生，市議員白珮茹召集相關單位會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止區福德二路193號一帶靠近工業區沿線都沒有人行道，雖然有一小段畫了標線型人行道，但沒畫的部分，經常有路邊停車，造成行人甚至推娃娃車都走在馬路中間，險象環生，所以，今(18)日新北市議員白珮茹召集相關單位會勘，要求改善。

中興里長蔡振國說，這已經是長久的問題，因為工業區上下班很多人在走，但是缺少人行道，雖然有標線型人行道，但行人往往本來走在綠色標線型人行道上，但只走了一小段就沒有，而缺了的部分沒有標線，就經常有路邊停車，車子一停，行人沒地方走，就只能走在馬路中間與車爭道，相當危險，如果畫紅線取締有依據，行人走起來也比較安全。

新北市議員白珮茹表示，今天來中興里主要是里長、民眾在反應這一段沒有畫人行道常常推娃車或孕婦走在路上非常的危險，今天來現場會勘，依現況因為缺少的這一家是店家有車子進出，也沒辦法畫人行道，權宜措施會畫設紅線禁止停車佔用，因為一旦沒有畫線，佔用了整個區域後，就會造成行人就會走的更外面，走在馬路中間，今天跟相關單位研議初步會設置紅線，讓大家走起來更安心。

人行道 汐止 孕婦 白珮茹 議員

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