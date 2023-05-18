地墊凹陷不平 汐止城中兒童公園換新保安全

汐止區建成路公有停車場旁的城中里兒童公園，使用率很高，有許多家長會帶著小朋友到公園裡頭玩，只是安全地墊時間一久，長青苔也出現多處凹陷不平，所以，新北市議員廖先翔以建議款協助，更新公園地墊，讓小朋友遊玩更安全。

城中里長廖福賢說，在建成路57巷口的兒童公園，安全地墊已經很久了，現在都凹陷不平有人摔倒，一些家長都一直在建議能夠全部換新的，所以，也建請廖先翔議員幫忙爭取經費更新公園的地墊，讓小朋友玩比較安全。

城中里兒童公園，裡頭有溜滑梯、單摃、也有體健設施，因為，附近都是社區大樓，居住人口上萬人，每到下午時間，就有好多家長帶著小朋友來玩，時用率相當高，只是安全地墊時間一久卻潛藏危機，民眾說，地墊好多地方不平，踩過去都陷下去，甚至有小朋友摔倒了。

新北市議員廖先翔表示，里長反應在里內很多民眾都會帶小朋友來玩的小公園，現場看到地墊不平整的情況非常嚴重，目測就很清楚看的出來，踩過去都會有塌陷的現象，所以，有請公所評估修繕，那因為經費比較高今年度公所經費比較不夠，所以，有以建議款給公所，希望今年就能夠把地墊全面更新，在汰新的同時也會請公所確認不平的原因，是單純地墊老舊彈性疲乏產生的凹陷，還是下面的地基也有不平整，也會在整修的同時一併檢視，讓以後做好的時候，讓孩童在這邊遊憩時能夠更安全。