快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

地墊凹陷不平 汐止城中兒童公園換新保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中里兒童公園市議員廖先翔以建議款協助，更新公園地墊，讓小朋友遊玩更安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中里兒童公園市議員廖先翔以建議款協助，更新公園地墊，讓小朋友遊玩更安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止區建成路公有停車場旁的城中里兒童公園，使用率很高，有許多家長會帶著小朋友到公園裡頭玩，只是安全地墊時間一久，長青苔也出現多處凹陷不平，所以，新北市議員廖先翔以建議款協助，更新公園地墊，讓小朋友遊玩更安全。

城中里長廖福賢說，在建成路57巷口的兒童公園，安全地墊已經很久了，現在都凹陷不平有人摔倒，一些家長都一直在建議能夠全部換新的，所以，也建請廖先翔議員幫忙爭取經費更新公園的地墊，讓小朋友玩比較安全。

城中里兒童公園，裡頭有溜滑梯、單摃、也有體健設施，因為，附近都是社區大樓，居住人口上萬人，每到下午時間，就有好多家長帶著小朋友來玩，時用率相當高，只是安全地墊時間一久卻潛藏危機，民眾說，地墊好多地方不平，踩過去都陷下去，甚至有小朋友摔倒了。

新北市議員廖先翔表示，里長反應在里內很多民眾都會帶小朋友來玩的小公園，現場看到地墊不平整的情況非常嚴重，目測就很清楚看的出來，踩過去都會有塌陷的現象，所以，有請公所評估修繕，那因為經費比較高今年度公所經費比較不夠，所以，有以建議款給公所，希望今年就能夠把地墊全面更新，在汰新的同時也會請公所確認不平的原因，是單純地墊老舊彈性疲乏產生的凹陷，還是下面的地基也有不平整，也會在整修的同時一併檢視，讓以後做好的時候，讓孩童在這邊遊憩時能夠更安全。

議員 廖先翔 溜滑梯 汐止

延伸閱讀

汐止秀峰路人車爭道惹民怨 畫紅線淨空好通行

新北綠黨團嗆侯友宜本命區失火 藍反嗆：是彌補中央對新北虧欠

汐止新台五路變好平整 降埋45個孔蓋重鋪柏油

國民黨新北七星區立委初選 廖先翔出線、簡榮宗難掩落寞

相關新聞

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度，該園區將是繼內科、南軟後，台北市下一個科技產業發展重地。蔣萬安視察時，不少議員...

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級...

北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

台北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠...

成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」

新北市成蘆大橋五股端下橋處過往因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織，新北市養工處進行成蘆大橋瓶頸路段改善工程，讓汽機車...

YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

近日有不少民眾投訴YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，連非尖峰時段都找嘸車。北市議會交通委員會今針對YouBike專案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦