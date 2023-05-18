新北第一粽「石門肉粽」 將結合農特產行銷地方美食

端午節將近，以肉粽出名的石門區將舉辦2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動，於5月27日在石門區公所前廣場舉行，並結合石門三寶：肉粽、石花凍、鐵觀音，有農特產品與趣味活動，要讓參與的民眾嚐盡石門的美食。

石門區長曾明華說，2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動將於5月27日在石門區公所前廣場舉行，這次為疫情後睽違3年再次盛大舉辦，現場邀請在地8家特色肉粽店家以及12家鐵觀音、石花凍等在地農特產店家進行展售，共同推廣石門在地特色美食。

新北第一粽活動將以百斤大肉粽揭開序幕，同時準備600顆小肉粽免費供民眾品嚐，還有「心粽只有你黃金對戒」、「一竿就粽」等趣味活動，並有限量打卡送50元美食券，同時還能參加摸彩活動，讓參加活動的民眾有機會將摸彩好禮帶回家，石門區長歡迎大家一起到石門呷肉粽、暢遊北海岸。