響應國際生物多樣性日 鼻頭國小種5千株台灣百合

每年5月22日為國際生物多樣性日，今年主題是「由協議到行動：重建生物多樣性」，新北市農業局今(18)日媒合日商合利他命藥品公司、良福集團與瑞芳鼻頭國小復育原生種臺灣百合5,000株，產官學合作以實際行動響應國際生物多樣性日。

臺灣百合為臺灣特有種，又稱福爾摩沙百合、高砂百合、野百合每年4至6月開花，花朵呈白色喇叭狀，大而美麗，還具有淡淡的芳香，過去隨處可見的臺灣百合，近年因人為過度採摘及環境破壞，導致野外數量越來越少。

為此，新北農業局積極辦理百合復育推廣工作，與地方及企業合作培育種苗並於野外廣植，目前已栽植逾7萬株臺灣百合，讓臺灣百合在野外現蹤跡。

鼻頭國小校長李延昌表示，本校以復育臺灣百合花聞名，而臺灣百合也為本校的「校花」，近年來，在農業局支持協助下，將本校納入臺灣百合復育基地，讓學生瞭解自然生態保育的重要，感謝農業局今年引進企業認養學校百合復育基地，促成產官學合作，共同響應國際生物多樣性日。

良福集團執行副董事長郭永宗說，身為企業很開心透過媒合，在國際生物多樣性日復育臺灣百合，共同為保存臺灣原生生物資源及生態環境盡一份心力，也讓人見識到鼻頭國小的山海魅力。