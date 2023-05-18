三芝國小布袋戲社團延續傳統 企業捐款助學追夢

三芝國小布袋戲社團在國寶級布袋戲李天祿布袋戲亦宛然掌中劇團的師資指導下，將傳統的掌中劇文化傳承下來，為了鼓勵這群為了傳統文化學習的孩子們，紅樹林有線電視特別準備了助學追夢基金來到三芝國小，勉勵布袋戲社團的孩子們繼續為了延續文化而努力。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，謝謝由孩子組成的學宛然掌中劇團帶來精彩的演出，以西遊記故事為主軸，融入防災知識與趣味的閩南語雙關語特色，讓一場表演看下來，現場喝采聲與笑聲不斷。還有社團學生演出的專業程度，也讓大家相當驚豔，希望學生能繼續在掌中劇中專研、學習，甚至是養成興趣。

三芝國小校長許文勇說，感謝紅樹林有線電視看見孩子們為了保存文化的努力，挹注社團發展基金，讓學宛然掌中劇團不論是練習、外出表演或比賽都可以更加無後顧之憂。也勉勵學宛然掌中劇團要繼續努力，精進掌中劇文化與技巧，未來要為校爭取更多的榮譽。