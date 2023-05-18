快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
現有營建廢棄物都會送到營建廢棄物處理廠分類，業界認為可以使用循環建材，可降低對環境的汙染。圖／新北市環保局提供
現有營建廢棄物都會送到營建廢棄物處理廠分類，業界認為可以使用循環建材，可降低對環境的汙染。圖／新北市環保局提供

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循環建材，可以降低汙染成本。市府表示，目前已鼓勵使用循環建材，也會在公共工程做示範。

新北市目前老屋眾多，且地狹人稠，居住需求高，不論都更還是蓋社宅，住宅興建成本居高不下，加上缺工缺料，導致興建困難，營建汙染也多。

新北市議員黃淑君認為，市府應推行循環建築，讓建材可被再利用，且透過預鑄工法可減少第一現場的施工時間，讓住宅的汙染減少，減少人力的耗損，也可透過工法，達到建築物可像樂高一般，配合需求隨時重組。

黃淑君認為，市府應積極考量資源的「循環」再利用，推行「材料護照」及「循環建築認證」，透過政策誘因，降低碳排。台糖就在台南規劃沙崙智慧綠能循環住宅園區，達到低度汙染排放，呼籲市府應積極檢視政策，搭配社會住宅的興建，與時俱進。

全國建築師公會理事林忠慶表示，循環建築就是營建廢棄物再利用，過去拆掉老屋後，剩下的營建材料就當廢棄物丟棄，對環保是不好的，必須要挖很大的坑或是山凹掩埋，對生態跟國土環境不好，若採用循環建材，確實可以減少環境汙染。

另外，台灣由於政策問題，若想推動循環建材恐要花20年以上，相關概念還是流於形式，加上台灣沒有建制所有各行各業可用的資料管理庫，在推動上確實有難度，這也是未來的重中之重，呼籲政府單位應該正視相關問題。

城鄉局表示，目前市府已經推動智慧建築、綠建築、節電設施等規範，也會與內政部建研所及台灣建築中心合作，研擬相關規範，會納入社會住宅執行。內政部也有在推動，雖然成本高，但還是必須要做業界的示範案例，鼓勵民間也配合來做，社宅、都更案多管齊下。

工務局表示，現有的綠建材就是循懷建材的概念，已經鼓勵使用，針對議員希望制定建材護照，目前會花2周研議，哪些建材也可納入利用。

環保局表示，新北依照中央建築能效管理精神，推出「節能E好宅」和「節能E管家」政策，加速住商建築節能。未來也會針對建築物本體及空間環境營造，以納入物料、空間、水及生物等循環。

綠建築 廢棄物 都更 社宅 老屋

延伸閱讀

洗地板遭限制自由？民團告濫權抓人 海山分局依法行政

高壓水柱噴地寫「落跑市長侯友宜」 親綠團體被帶回揚言告警

侯友宜辭職選總統要花上億元補選？ 新北財政局這樣說

新北市輔導教師平均負擔450人 議員喊壓力太重

相關新聞

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度，該園區將是繼內科、南軟後，台北市下一個科技產業發展重地。蔣萬安視察時，不少議員...

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級...

北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

台北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠...

成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」

新北市成蘆大橋五股端下橋處過往因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織，新北市養工處進行成蘆大橋瓶頸路段改善工程，讓汽機車...

YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

近日有不少民眾投訴YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，連非尖峰時段都找嘸車。北市議會交通委員會今針對YouBike專案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦