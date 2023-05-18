新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循環建材，可以降低汙染成本。市府表示，目前已鼓勵使用循環建材，也會在公共工程做示範。

新北市目前老屋眾多，且地狹人稠，居住需求高，不論都更還是蓋社宅，住宅興建成本居高不下，加上缺工缺料，導致興建困難，營建汙染也多。

新北市議員黃淑君認為，市府應推行循環建築，讓建材可被再利用，且透過預鑄工法可減少第一現場的施工時間，讓住宅的汙染減少，減少人力的耗損，也可透過工法，達到建築物可像樂高一般，配合需求隨時重組。

黃淑君認為，市府應積極考量資源的「循環」再利用，推行「材料護照」及「循環建築認證」，透過政策誘因，降低碳排。台糖就在台南規劃沙崙智慧綠能循環住宅園區，達到低度汙染排放，呼籲市府應積極檢視政策，搭配社會住宅的興建，與時俱進。

全國建築師公會理事林忠慶表示，循環建築就是營建廢棄物再利用，過去拆掉老屋後，剩下的營建材料就當廢棄物丟棄，對環保是不好的，必須要挖很大的坑或是山凹掩埋，對生態跟國土環境不好，若採用循環建材，確實可以減少環境汙染。

另外，台灣由於政策問題，若想推動循環建材恐要花20年以上，相關概念還是流於形式，加上台灣沒有建制所有各行各業可用的資料管理庫，在推動上確實有難度，這也是未來的重中之重，呼籲政府單位應該正視相關問題。

城鄉局表示，目前市府已經推動智慧建築、綠建築、節電設施等規範，也會與內政部建研所及台灣建築中心合作，研擬相關規範，會納入社會住宅執行。內政部也有在推動，雖然成本高，但還是必須要做業界的示範案例，鼓勵民間也配合來做，社宅、都更案多管齊下。

工務局表示，現有的綠建材就是循懷建材的概念，已經鼓勵使用，針對議員希望制定建材護照，目前會花2周研議，哪些建材也可納入利用。

環保局表示，新北依照中央建築能效管理精神，推出「節能E好宅」和「節能E管家」政策，加速住商建築節能。未來也會針對建築物本體及空間環境營造，以納入物料、空間、水及生物等循環。