快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
九份明迎媽祖A級交管，上午10至下午3時只能轉搭接駁車。圖／瑞芳警分局提供
九份明迎媽祖A級交管，上午10至下午3時只能轉搭接駁車。圖／瑞芳警分局提供

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級交通管制，請上山遊客至往九份新9號停車場和水湳洞停車場停車，轉搭接駁公車上山。

管制時段明天上午10時至下午3時，遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況彈性提早或延長管制時間。

A級管制為管制遊覽車、中型巴士、自小客車等大型車輛進入，機車沒有管制。請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛，現場可停大客車40輛及小客車80輛，再轉搭接駁公車。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方協請民防及義警等民力協助交通指揮外，瑞芳分局已針對周邊道路規畫勤務加派警力加強交通整理及疏導，呼籲參與活動民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往。自行駕車前往者，請配合勤務人員指揮疏導。

瑞芳警分局表示，遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電台及台北電台插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開活動區域。

瑞芳 遶境 停車場 九份

延伸閱讀

金山慈護宮恭送二媽回娘家 唯一海岸遶境6/3登場

基隆基金三路天橋22日起4天拆除 建無障礙路口注意交管

議員批淡水大拜拜行動公約限制多 警局長：治安及交通考量

告別式接駁車煞車失靈 撞靈泉禪寺階梯翻覆釀3傷

相關新聞

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

台北市長蔣萬安下午視察北士科園區開發進度，該園區將是繼內科、南軟後，台北市下一個科技產業發展重地。蔣萬安視察時，不少議員...

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級...

北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

台北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠...

成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」

新北市成蘆大橋五股端下橋處過往因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織，新北市養工處進行成蘆大橋瓶頸路段改善工程，讓汽機車...

YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

近日有不少民眾投訴YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，連非尖峰時段都找嘸車。北市議會交通委員會今針對YouBike專案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦