九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級交通管制，請上山遊客至往九份新9號停車場和水湳洞停車場停車，轉搭接駁公車上山。

管制時段明天上午10時至下午3時，遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況彈性提早或延長管制時間。

A級管制為管制遊覽車、中型巴士、自小客車等大型車輛進入，機車沒有管制。請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛，現場可停大客車40輛及小客車80輛，再轉搭接駁公車。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方協請民防及義警等民力協助交通指揮外，瑞芳分局已針對周邊道路規畫勤務加派警力加強交通整理及疏導，呼籲參與活動民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往。自行駕車前往者，請配合勤務人員指揮疏導。

瑞芳警分局表示，遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電台及台北電台插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開活動區域。