北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

台北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠袋寫「故障」不讓民眾使用，從3月一直放到現在，令人不解；她還發現北市垃圾桶位置的圖資有錯誤，也是從3月到5月都沒人發現，批評這就是市府所說的滾動式檢討？環保局長吳盛忠表示，會檢討並修正圖資系統。

鍾佩玲指出，今年初副市長走春時，看不到垃圾桶，就說要「增設」垃圾桶，市長施政報告時，又說沒有要增設垃圾桶，到底誰說了算？要增還是不增？當時市府說，政策是滾動式檢討。

鍾佩玲質疑，她發現北市青年公園水源路上，有的垃圾桶上套著「故障」的塑膠套，根本看不出來哪裡故障，就算真的故障，環保局卻沒處理，拍攝時間是3月28日，事實上，這個垃圾桶早在1月底2月初就已經套著「故障」的塑膠套，覺得很好奇，垃圾桶是哪裡會故障？她還發現有些地方的垃圾桶，變成大鐵桶，這就是所謂的滾動式檢討？

另外，環保局提供垃圾桶位置圖，以青年公園為例，水源路跟國興路交叉口、青年路跟萬大路423巷交叉口都標註有垃圾桶，現地卻都完全看不到，圖資上有15座垃圾桶，現地卻只有9座，發生甚麼事情？圖資錯誤百出。

吳盛忠說，是否增設垃圾桶，北市已經訂定標準作業程序，目前是按程序做，增設或移除，設在哪裡，都依作業程序。故障的垃圾桶，可能是把手故障，為何會擺放這麼久，會再了解檢討。