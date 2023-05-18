快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員發現北市垃圾桶變成大鐵桶。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
議員發現北市垃圾桶變成大鐵桶。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠袋寫「故障」不讓民眾使用，從3月一直放到現在，令人不解；她還發現北市垃圾桶位置的圖資有錯誤，也是從3月到5月都沒人發現，批評這就是市府所說的滾動式檢討？環保局長吳盛忠表示，會檢討並修正圖資系統。

鍾佩玲指出，今年初副市長走春時，看不到垃圾桶，就說要「增設」垃圾桶，市長施政報告時，又說沒有要增設垃圾桶，到底誰說了算？要增還是不增？當時市府說，政策是滾動式檢討。

鍾佩玲質疑，她發現北市青年公園水源路上，有的垃圾桶上套著「故障」的塑膠套，根本看不出來哪裡故障，就算真的故障，環保局卻沒處理，拍攝時間是3月28日，事實上，這個垃圾桶早在1月底2月初就已經套著「故障」的塑膠套，覺得很好奇，垃圾桶是哪裡會故障？她還發現有些地方的垃圾桶，變成大鐵桶，這就是所謂的滾動式檢討？

另外，環保局提供垃圾桶位置圖，以青年公園為例，水源路跟國興路交叉口、青年路跟萬大路423巷交叉口都標註有垃圾桶，現地卻都完全看不到，圖資上有15座垃圾桶，現地卻只有9座，發生甚麼事情？圖資錯誤百出。

吳盛忠說，是否增設垃圾桶，北市已經訂定標準作業程序，目前是按程序做，增設或移除，設在哪裡，都依作業程序。故障的垃圾桶，可能是把手故障，為何會擺放這麼久，會再了解檢討。

此外，有的垃圾桶是大鐵桶，吳盛忠說，因是假日人多，臨時增設的。至於如何查得到哪裡有設垃圾桶，吳盛忠指出，目前只有「台北通」能查得到，未來也會檢討。

議員發現北市垃圾桶套上塑膠袋寫「故障」，擺放5個月。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
議員發現北市垃圾桶套上塑膠袋寫「故障」，擺放5個月。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

北市 吳盛忠 鍾佩玲 塑膠袋 台北通

延伸閱讀

北市警誘捕毒販開4槍 他衝撞警車逃逸3小時後投案

YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

服務處遭爆是im.B詐騙大本營 北市議員要陳歐珀踹共

議員建議增設街頭垃圾桶 北市府：隨時滾動檢討

相關新聞

YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

近日有不少民眾投訴YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，連非尖峰時段都找嘸車。北市議會交通委員會今針對YouBike專案...

新北營建廢棄物高達75萬噸 業界籲推使用循環建材

新北市營建工程廢物量產量居高不下，加上民眾自行裝修部分，總計75萬噸。營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

九份明迎媽祖警方啟動A級交管 上午10至下午3時只能轉搭接駁車

「2023瑞芳地區聖明宮遶境活動」明天在九份舉行，由於路狹人稠，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍秩序，瑞芳警分局明天啟動A級...

北市垃圾桶套塑膠袋寫「故障」 議員酸：滾動式檢討？

台北市是否增設公共垃圾桶，先前引發民眾關注。台北市議員鍾佩玲下午在議會質詢指出，她發現北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠...

成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」

新北市成蘆大橋五股端下橋處過往因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織，新北市養工處進行成蘆大橋瓶頸路段改善工程，讓汽機車...

雙城論壇預計7、8月舉辦 苗博雅點3大理由反對

台北上海雙城雙壇預計今年7、8月舉辦，市長蔣萬安今天也證實已派北市府副秘書長王秋冬等昨天去上海討論雙城相關細節，對此北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦