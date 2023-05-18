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成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」
新北市成蘆大橋五股端下橋處過往因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織，新北市養工處進行成蘆大橋瓶頸路段改善工程，讓汽機車分流，但本月16日剛通車、當天傍晚就發生號誌異常讓汽機車混在一起，網友批評此號誌根本是「死亡交織」，新北市交通局則回覆已恢復正常。
來往五股及蘆洲的成蘆大橋，過往因五股端下橋處因引道束縮導致成泰路口汽機車轉向易產生危險，為改善交通動線混亂狀況，新北市養工處進行「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」，本月16日機車道拓寬段後隨即於下午開放通車，但當天下午原本應該分流的汽機車道，卻發現左邊汽車綠燈直行、右邊機車也可綠燈左轉，若僅看號誌鐵定發生車禍，網友不滿在網路大酸「謝謝政府的德政！讓左轉機車族跟直行汽車互搶號誌。」
網友也留言批評，「政府官員腦袋是幹什麼用的、想要用路人互撞再來國賠嗎、真的很無言剛剛從鬼門關口回到家、五股又要多幾個孝子、根本就是死亡交織。」
對於交通號誌易發生車禍，新北市交通局對此表示，經確認係因路口實施手操燈時，誤切換到舊時制，經控制器與交控中心再次同步下載時制後，已恢復正常，交通局亦至現場確認運作正常。
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