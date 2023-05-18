YouBike周轉率9.2不降反增 北市無車可借狀況加劇

近日有不少民眾投訴YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，連非尖峰時段都找嘸車。北市議會交通委員會今針對YouBike專案報告，理想周轉率應為6左右，交通局今年預估周轉率為8.6，議員就發現4月周轉率高達9.2，除了車輛數不足外，最大問題還是調度不靈活，明年開放前30分鐘免費，周轉率恐怕會持續上升。

交通局說，過往只有400站，如今站點增加至1279站，人力雖有增加，但和站位數不成比例，尤其站點分散各處，需要較多人力才有辦法靈活調度，如今招募人力困難，缺工是普遍性問題，現在有正職和計時員工，現在是希望能在尖峰時段找到計時人員調度車輛。

根據北市交通局報告，今年預估1月至4月YouBike周轉率8.6，要增購1789輛車，12月可望降至7.7。不過議員陳宥丞指出，4月周轉率高達9.2，比交通局預估還多，離理想值4到8愈來愈遠，民眾無車可借的狀況變得更嚴重，光是去年就有700多件相關投訴。

陳宥丞表示，新北市與桃園市都取消前30分鐘免費，只有台北市要在明年執行免費政策，屆時就會有更多人借車，北市補貼的預算每年就得出3.67億，明年起支出要要變多，而且還會加劇無車可借的狀況。

議員李明賢提到，除了周轉率要檢討外，微笑單車公司的車輛調度應該也要調整，否則只有採購新車，沒有增加車輛調度靈活度，還是會有無車可借或無站可還的事情發生。議員詹為元也說，先前說好會利用大數據精準調度車輛，但市長蔣萬安上任後，調度模式還是和柯市府一樣，希望車輛狀態的更新可以從1小時、30分鐘，縮短到15分鐘。

還有讀者投訴，捷運市府站3號出口旁超過60個車柱，卻在22時左右的非尖峰時段要借車，走去現場看才發現除了幾輛故障腳踏車在車柱上，不然就是系統出問題不給借，其他車柱都沒有腳踏車現場至少超過5人在等待，痛批微笑單車調度失靈。

交通局回應，2026年目標為2萬6000輛、車柱數5萬、預估周轉率降至6，仍須爭取預算擴編，明年也會增加YouBike2.0E，但行車費率較高，會參考其他縣市收費方式，電池由廠商更換。而明年起前30分鐘免費，有編列1.6億短期補助經費，預計多1.7萬人次使用。