議員建議增設街頭垃圾桶 北市府：隨時滾動檢討

針對台北市街頭設置垃圾桶問題，市議員趙怡翔建議，應主動全面檢討及擴增設置；對此，市府環保局長吳盛忠說，疫情過後已陸續恢復設置約2000個，會視需求隨時滾動檢討。

台北市議會本週進行警政衛生部門質詢及答覆，民進黨台北市議員趙怡翔16日質詢問到，蔣市府對於行人專用垃圾桶是否有增設的新作為及構想，應對外說清楚。

趙怡翔指出，根據台北市研考會以前曾進行的民意調查資料顯示，超過7成市民希望增設垃圾桶，既然民意有期待與需求，蔣市府為何不做，並舉國外城市設置數量相較，認為針對防止民眾丟棄家用垃圾或周邊雜亂等管理問題，可想方法管理與解決。

他建議，環保局應主動全面檢討，擴增北市垃圾桶設置。

吳盛忠答詢表示，北市垃圾桶設置都有相關規定，像是公車站、捷運站、夜市、商圈設置點，都有相關作業程序進行評估，有需求者可反映意見，環保局會視狀況進行評估決定設置與否。

吳盛忠說明，先前研考會調查是因應疫情期間撤除部分垃圾桶後，在所進行民調中有民意反應，台北市政府後續也恢復總設置量約2000個，目前仍維持這個總量，會隨時滾動檢討。