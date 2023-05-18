北市修正勞權基金 市府挨批傲慢

北市勞權基金針對勞資訴訟補助僅限不當解雇、職災、關廠與其他重大爭議等4類，市府近日提修法草案再納加班費、退休金2類，有工會希望訴訟補助都別設限，比照部分直轄市的勞權基金，勞動局長高寶華指出，支出再增加，恐會動到本金，若經費允許，勞動局會全力配合。

市府提修正「勞工權益基金收支保管及運用自治條例」，國民黨團及民進黨議員林延鳳也提修正案版本，北市議會法規會昨天併審3版本，但事前府、會未溝通好，審案時議員、官員手中資料、版本不同，議員批勞動局傲慢、未溝通，要求市府整理好各版本差異下周再續審。

林延鳳表示，她和工會請益過程中發現，訴訟費用補助不設限是他們十分在意的問題，且新北、台中、台南、高雄勞權基金都未設限訴訟類型，首善之都的台北就必須設限、苛刻對待勞工？這項重大修法，直至進法規委員會審查之前，工會都未被告知進度，市府缺乏溝通、忽視工會意見，批勞動局是「傲慢官僚」。

林延鳳說，勞動局知道她提出勞權基金修法後，還對外表示北市事業單位多，放寬訴訟類型後，勞權基金將會用罄，但北市勞權基金規模逾7億元，今年年度預算餘額數更達4千萬元，根本沒有用罄風險。

國民黨版本由議會黨團書記長王欣儀提案，她表示，國民黨版本的訴訟補助有前提，是須經過調解不成立或成立後故意不履行所引起的訴訟，才能補助訴訟費，沒有經過調解就不在補助範圍內。

另外，修正條文中，也提到市府可以訂補助上限或設審核小組，有審查機制，未來依據財源滾動式調整，已經給市府行政裁量空間，若施行後，發現支出太多，侵蝕基金的本金，可再合理調整。

高寶華表示，基金最近3年平均每年收入是4100萬，若支出再繼續增加，可能會動用到7億本金，這7億元是過去郝龍斌市長時，答應產業總工會，其中6億經費不能動，市府補助擴充，不僅於訴訟，還包括就業、技職教育，都有綜合考量。