住行水區堪憂 新北規畫部落式社宅

新北市原住民約6萬人，六都第二，在都會居住成本又高，不少家庭多人擠一間套房，目前「唯二」的原住民安置宅新店中正、三峽隆恩埔社宅，有上百戶排隊。市府規畫採部落型態興建原住民社宅，將採原民家屋式在樹林興建社宅200戶，先期規畫修正案月底送中央。

新北原民設籍人數超過5萬8千人，北漂族也有大量居住需求。汛期不時豪大雨，新北多處位於行水區的部落令外界擔憂生命財產問題，希望有安全的生活空間。

新北市議員馬見批評，原住民族人到都會打拚非常辛苦，高成本居住成問題，讓不少家庭多人擠一間小套房，但市府施政報告中，原民住宅僅有過去的新店溪洲部落，舊有的新店中正國宅、三峽隆恩埔屬安置性質，且有上百戶排隊中。

原民局統計，目前2處安置宅候補租戶共177戶；新北列管河海濱聚落，包含南靖、北二高、小碧潭、青潭、快樂山等聚落共185戶。

原民局副局長陳碧霞說，目前規畫興建「樹林區南園段原民社宅」，已爭取150萬先期規畫費用，請專業團隊做整體分析及規畫，不過該地區屬國產署土地，會盡力取得用地，希望能規畫建造200戶，解燃眉之急。

陳碧霞指出，南園段原民社宅設計規畫更貼近原民文化傳承，採原民傳統家屋型式，並設有聚會所。新北目前除2處原民專屬安置社宅，汐止也有中央的花東新村，新北一般社宅也有原民保留戶，也能申請租金補貼、包租代管等。