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NewTaiPAY亂花錢？ 新北市府：分階段推動

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用，民進黨議員批效益不彰。圖／新北市經發局提供
新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用，民進黨議員批效益不彰。圖／新北市經發局提供

新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，設置3年花費超過6千萬，卻沒有在地商家，被質疑根本是亂花錢、沒績效。新北市研考會表示，App分階段推動，加入商家已有1萬3412家，並非只有超商

民進黨議員顏蔚慈質詢時，問秘書處長饒慶鈺、新聞局長張愛晶和副市長朱惕之是否使用過「NewTaiPAY」，他們都說因公務繁忙沒用過。顏質疑市府花6396萬元推動 ，但截至4月僅有350萬的消費額；且新北總人口400萬，App使用人數卻僅7萬人，完全看不到績效，市府號稱推動超過一萬多家商店，絕大多數也都是連鎖超商，根本不見在地商店，只是亂花錢。

「NewTaiPAY」研考會表示是分階段推動，與4大超商的介接於去年12月底完成，試辦至今，已配合新北耶誕城等近20活動場次，並非沒績效。下半年度規畫配合4大超商及百貨等通路推大型活動，有數千商家，屆時使用人數及消費金額會大幅提升。目前已加入1萬3412家，在新北地區超過418家，納入連鎖超商是為了擴大使用規模及便利性。

超商 議員

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