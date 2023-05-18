23年前標準？新北營建剩餘土方條例惹議

全國22縣市僅新北市未施行「營建剩餘土方自治條例」管理各類工程剩餘土方，條例歷經4屆議會審查皆未通過，今年將再送議會闖關。但業者批市府「活在象牙塔」，規畫時沒溝通，草案23年來也未與時俱進，難以執行。新北工務局承諾未來將辦協調會，彈性處理。

新北市府從2000年台北縣時期草擬營建剩餘土方自治條例，4次修訂送議會審查皆未通過。去年議會改選，上月市政會議通過再度送進議會審議，如今22縣市僅剩新北市還沒通過，但案件未被排入優先法案，本屆會期恐審不到、持續卡關。

新北近年建案多、大型工程建設陸續招標施工，市府統計，光2021年公共及民間工程出土量達880萬1998立方公尺，六都最高，其中75％、約660萬立方公尺都進入土石資源回收場，但新北現有13家土資場僅核准1574萬立方公尺，多年累積無法消化的土方後，如今非常有限，遠不足以因應新北市年出土量，導致約50%以上餘土只能遠運至新竹縣市處理。

業者直言，新北土資場核准量低，餘土遠運比率高，自治條例草案卻沿用23年前標準，訂定面積2公頃以下的土資場日處理量僅1千立方公尺；2公頃以上也不能超過2千立方公尺。現在機具多已精進、處理量增加，應重新檢視日處理量或增訂但書，評估提高處理量。

業者也說，含瀝青混凝土的營建混合物目前新北僅2家土資場有能力處理，量能已達上限，無法進場處理，成三不管地帶，無法進場，業者認為應放寬進場。

議員廖宜琨說，市府應同意讓業者到其他地方分解含瀝青混凝土的營建混合物，不然很多汙水下水道招標工程都暗藏陷阱，廠商得標等於準備被罰，導致三峽、土城汙水下水道工程標不出去或暫停施工。

工務局表示，未來將辦協調會與業者溝通，並將朝月處理量來訂定，讓業者多一點彈性去調配淡旺季的量能。至於瀝青混凝土的營建混合物難以現地分解問題，工務局認為，還是回到主辦機關與業者合約訂定，自治條例較無法處理。