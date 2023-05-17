綠議員批「NewTaiPAY」是亂花錢 新北：分階段推動

新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，新北市議員顏蔚慈今天質詢時批評，「NewTaiPAY」設置第3年，花費超過6千萬，卻沒有在地商家，根本是亂花錢、沒績效。新北市研考會表示，App是分階段推動，且加入商家已有1萬3412家，並非只有超商。

顏蔚慈表示，在場局處首長包含秘書處、新聞局、副市長朱惕之，全都推託因公務繁忙沒有使用過。市府花6396萬元推動「NewTaiPAY」 ，但自APP上架以來，截至今年4月份，僅有350萬的消費額。

顏蔚慈質疑，新北市總人口400萬，APP使用人數卻僅有7萬人，完全看不到績效。市府號稱推動超過一萬多家商店，絕大多數也都是連鎖超商，根本不見在地商店。

顏蔚慈批評，「NewTaiPAY」建置已邁入第3年，花費超過6千萬的高額公帑，沒有績效、沒有目標，竟然連副市長都沒用過，新北市長侯友宜自詡的智慧城市只是亂花錢。

新北市研考會表示，「NewTaiPAY」分階段推動實施，與四大超商的介接於去年12月底完成，試辦至今，已配合新北歡樂耶誕城、三峽老街商圈活動、公有市場開幕等近20場次，非議員所說沒有績效，另針對下半年度有規劃配合四大超商及百貨等通路推出大型活動，由於商家數可達數千家，屆時使用人數及消費金額將會大幅提升。

另外，新北行動支付已加入的商家數達1萬3412家，在新北地區的商家數超過418家，隨著在地推廣活動的增加，在地商家數也會增加，至於納入連鎖超商是為了擴大使用規模及便利性，養成民眾使用數位經濟習慣。

新北市經發局表示，去年7月起，於平溪商圈、三峽商圈、九份商圈、三重中央市場、五股市場等多個場域結合新北行動支付APP推出線上促銷活動，累計已辦理11場次，後續將持續與本府研究考核發展委員會合作，於各大活動結合新北行動支付APP，共同推廣新北政策。