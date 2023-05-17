北市推室內空品認證場所 7處已取得金級認證

新北市淡水國小不只是美術班相當出色，管樂團也是多年比賽的常勝軍，去年更是榮獲新北市特優第一名，為此在地企業紅樹林有線電視，在新北市議員鄭宇恩的媒合下，捐贈三萬元現金要給淡水國小管樂隊，期盼能夠給學生更好的樂隊設備與環境。

2023-05-17 18:47