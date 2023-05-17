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北市推室內空品認證場所 7處已取得金級認證

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
環保局長吳盛忠（右）前往北流餐廳「天橋上的沙龍」頒發金級認證。環保局提供。
環保局長吳盛忠（右）前往北流餐廳「天橋上的沙龍」頒發金級認證。環保局提供。

北市環保局提倡主動式防疫新思維，今年3月推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，目前已有7處場所取得金級認證，環保局長吳盛忠今天前往北流餐廳「天橋上的沙龍」頒發金級認證，也是北流近40間店家中，第一間取得金色認證。

吳盛忠指出，餐廳申請室內空品認證場所，進行室內空氣品質檢測結果，二氧化碳平均濃度為439 ppm，細菌平均濃度為227 CFU/m³，符合金級場所認證標準。

吳盛忠說明，天橋上的沙龍採用UV-C紫外線、奈米水離子、離子等空氣殺菌設備，有效減少室內環境細菌及病毒傳播、致病風險，提供優質安全的用餐環境。

環保局指出，今年3月開始推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，已有21處公私場所提出申請，已取得金級認證的共7處，包含微風廣場美食街、赤牛哥汕頭火鍋台北松江總店、藍田士林產後護理之家、小青田大寶產後護理之家、人之初敦化館產後護理之家及老爺大酒店明宮粵菜廳。

吳盛忠 空氣品質

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