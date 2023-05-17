北市盤點閒置房地 社福需求第一、社宅第二

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府。圖／報系資料照
台北市政府。圖／報系資料照

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安指示建立資產連審小組，盤點出78處閒置或低度利用房地，北市財政局昨天在市政會議報告，有15個機關提出明確需求，蔣萬安裁示將社會局需求擺第一，都發局的社宅則在第二順位，也會釋出由民間付費使用。

台北市政府發言人殷瑋表示，為了整合並活化市有土地，蔣萬安指示財政局研議精進既有媒合機制，納入各局處後盤點出共165處閒置或低度利用空間，未來將定期召開資產聯審平台會議。

蔣萬安在市政會議上聽取財政局報告後裁示，各局處若有用地需求，將先透過此平台媒合再思考新建建築，且不會再蓋職務宿舍，同時希望各單位檔案庫房評估銷毀早期檔案並將公文減量。

北市規畫媒合優先順序首先是社會局的社福需求，包含托嬰、日照、長照、緊短安置家園、輔具中心等，再來是都發局興建社宅用地，第3則是教育局設立旗艦型幼兒園。

財政局指出，可釋出供給的房地，不一定是閒置或低度利用，還包括機關檢討可釋出，北市12個行政區中，土地最多為文山區，共釋出63筆，建物最多為信義區，29筆。

財政局長游適銘表示，過去北市府設有市有資產活化及運用小組，過去4年媒合37處空間，蔣萬安上任後要求各局處盤點，目前已媒合社會局、衛生局等單位約7、8處。未來也會規畫讓民間付費來使用，採雙軌制，有些給機關用，部分給民間付使用費。

蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安盤點165處市有閒置土地 優先媒合社福需求

民團籲蔣萬安蓋社宅不退縮 綠批藍議員發言為蔣政見跳票鋪路

蔣萬安拒簽社宅承諾書挨批選後龜縮 北市：社會自有公評

北市信義區坑洞案 蔣萬安：追查肇因究責

相關新聞

禁止外送員騎進社區送餐 被查出占國有地要繳142萬元

新北市汐止區康寧街一處社區，要求外送員把車停在警衛亭外，步行進入社區送餐，疑引發從業人員不滿，得知社區通道是國有地後提出...

蔣萬安盤點165處市有閒置土地 優先媒合社福需求

為了加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安下令各局處整合並建立資產聯審平台，盤點出的165處閒置或低度利用空間將優先作為社...

台北市11路段土壤液化列高風險區 士林區有6處最多

北市信義區崇德街因緊鄰工地地下層連續壁漏水，導致巷道下陷、房屋受損的「天坑」事件，該處經中央地質調查所認定為土壤液化低潛...

新北法制局長穿錯衣再被討論 陳世軒批：確實不尊重議會

新北市法制局長吳宗憲昨天出席新北市議會業務質詢，因為穿著寫著「りしれ供さ小」（台語：哩洗勒公三小）的衣服引發綠營議員不滿...

遭指不要再蓋社宅說 游淑慧秀發言逐字稿自清

社會住宅推動聯盟等團體今在北市府開記者會，要求蔣市府興辦社宅不能退縮，更質疑3名北市議員「不要再蓋社宅」說。被點名的國民...

北市勞權基金修正案卡關 議員批北市府未溝通、傲慢

台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例修正草案，因「市府版」針對勞資爭議訴訟費用補助等項目仍限縮，北市議會法規會上午併...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦