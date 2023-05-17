北市盤點閒置房地 社福需求第一、社宅第二

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安指示建立資產連審小組，盤點出78處閒置或低度利用房地，北市財政局昨天在市政會議報告，有15個機關提出明確需求，蔣萬安裁示將社會局需求擺第一，都發局的社宅則在第二順位，也會釋出由民間付費使用。

台北市政府發言人殷瑋表示，為了整合並活化市有土地，蔣萬安指示財政局研議精進既有媒合機制，納入各局處後盤點出共165處閒置或低度利用空間，未來將定期召開資產聯審平台會議。

蔣萬安在市政會議上聽取財政局報告後裁示，各局處若有用地需求，將先透過此平台媒合再思考新建建築，且不會再蓋職務宿舍，同時希望各單位檔案庫房評估銷毀早期檔案並將公文減量。

北市規畫媒合優先順序首先是社會局的社福需求，包含托嬰、日照、長照、緊短安置家園、輔具中心等，再來是都發局興建社宅用地，第3則是教育局設立旗艦型幼兒園。

財政局指出，可釋出供給的房地，不一定是閒置或低度利用，還包括機關檢討可釋出，北市12個行政區中，土地最多為文山區，共釋出63筆，建物最多為信義區，29筆。

財政局長游適銘表示，過去北市府設有市有資產活化及運用小組，過去4年媒合37處空間，蔣萬安上任後要求各局處盤點，目前已媒合社會局、衛生局等單位約7、8處。未來也會規畫讓民間付費來使用，採雙軌制，有些給機關用，部分給民間付使用費。