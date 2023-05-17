閒置地終變成公園 汐止城中里增運動遊憩去處

位在汐止區建成路底，有一塊公兒十二預定地，閒置好久終於開闢完成小公園，除了整地讓空間變開闊，上頭也增設了好幾項的體健設施，成為附近居民運動休閒的新去處。

城中里長臀部指出，這座小型的城中公園，以前樹木很茂密，里民一直建議改善開闢公園，經過多次爭取，汐止區公所撥了經費做整理，現在變成一個小型公園，做了幾樣老幼共融的體健設施。

將樹木及竹林做整理，地面也鋪紅磚，至少把原本密閉的空間打開，並且在上頭增設了好幾項的體健設施，讓民眾可以運動練身體，里長廖福賢操作的項目難度有點高，是下身肌肉訓練器，雙腳要先站穩固定，靠腰前屈後仰左彎右斜，是訓練腰部、臀部肌群，另外，一樣也很吃力的就是戰繩，雙手快速上下揮舞，讓繩索呈上下波浪狀舞動，這可以訓練手臂肌群、有氧訓練，另外，也有上肢推進器，坐在器材上雙腳蹬踏，雙手抓住把手向後拉，重複模擬划船動作，訓練背部、手臂肌群，才練個幾下，志工們都喊有點累，但也很喜歡新的公園，也希望大家一起愛護。

里民說，原本閒置的地方，現在變成公園，還有很多可以運動健身的器材，覺得很不錯，大家都可以來玩運動休閒。廖福賢也說，現在公園人越來越多，傍晚都有很多人在使用體健設施，活動休閒的人口越來越多。