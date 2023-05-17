汐止秀峰路人車爭道惹民怨 畫紅線淨空好通行
汐止區秀峰路靠近仁愛路口，因為鄰近學校，每天上放學再加上居民進出，行人很多，只是秀峰路狹窄，再加上路邊停放不少機車，造成行人都得走在馬路中間與車爭道相當危險，所以，今(17)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求畫紅線淨空改善。
新北市議員廖先翔表示，汐止秀峰路路幅是比較狹窄的，所以目前是汽車單向道、機車雙向通行，因為旁邊就是秀峰國小，許多在行經時並不安全，因為沒有人行道有家長反應危險，所以，今天找了相關單位來會勘討論如何改善。
廖先翔指出，因為，現場看兩邊都是黃線，那黃線就會有停車的情形，會勘後，考量到在非住宅側將黃線調整為紅線，淨空路側的空間讓學童在行經時是比較安全的，那當然也有考慮是不是做標線型人行道，但是現場看路側的障礙物是比較多的，還有需要做排除，決定先將這個路段改為紅線，就能立即有淨空的效果，讓學童行經時能更安全一點。
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