淡水國小管樂團添設備 市議員媒合企業捐善款

新北市淡水國小不只是美術班相當出色，管樂團也是多年比賽的常勝軍，去年更是榮獲新北市特優第一名，為此在地企業紅樹林有線電視，在新北市議員鄭宇恩的媒合下，捐贈三萬元現金要給淡水國小管樂隊，期盼能夠給學生更好的樂隊設備與環境。

淡水國小校長吳惠花表示，過去學校全體師生同心為爭取最高的榮譽，讓淡水國小管樂隊成為全國的音樂名校，而這次相當感謝在地企業紅樹林有線電視的幫助，另外對於新北市議員鄭宇恩，在今年也爭取了管樂教室整修工程補助經費2百萬元，在活動現場頒贈感謝狀，感謝在地企業與市議員對於管樂的幫助。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，過去企業深耕在地，與地方保持良好的關係，這次看到管樂成績非常好，而且管樂設備也相當昂貴因此特別捐助現金來幫助學校。

另外新北市議員鄭宇恩也提到，在一大早的活動當中，就可以聽到管樂美聲的表演，實在是非常美好的早晨，因此也安可多演湊一首曲目，其實紅樹林有線電視過去時常回饋地方，用實質行動幫助在地，而這次議員也為管樂爭取教室改善，希望能夠給學生更好的練習管樂的環境。拿到好成績，不僅是為學校爭光，也為自己在學習過程中，增添亮眼的表現與榮耀。