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行動浴佛走入社區 平溪菁桐社區民眾共沐佛恩

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
慈濟基金會志工也將行動浴佛帶入到菁桐社區發展協會，為家人、臺灣、全 球祈福天下無災難。 圖／觀天下有線電視提供
慈濟基金會志工也將行動浴佛帶入到菁桐社區發展協會，為家人、臺灣、全 球祈福天下無災難。 圖／觀天下有線電視提供

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會志工也將行動浴佛帶入社區，邀約居民、長者、親子大小等共沐佛恩、親恩、眾生恩，今(17) 日上午來到菁桐社區發展協會，民眾在虔誠浴佛匯聚善念，共同傳遞平安吉祥，為家人、臺灣、全 球祈福天下無災難。

平溪人口外移、人口老化嚴重，2017 年起，慈濟基金會在菁桐里民活動中心成立「慈濟菁桐里社區關懷據點」，透過每次的聚會， 可以讓長者加強人際關係、也可以運動、參與各式各樣有趣的遊戲，達到健康促進。

慈濟師姐楊傅秀美表示，為讓許多不方便出門或無法到各地靜思堂參與慈濟浴佛的大眾，有參與浴佛的機會，慈濟也在推動行動浴佛活動，讓更多人同沾佛恩、及有祈願平安的機會。

莊嚴的浴佛典禮不分國度、宗教、種族，透過浴佛洗滌心垢、清淨己心，慶祝三節合一，讚揚佛法真善美、感念父母與天地眾生恩，並啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生。

慈濟 平溪

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