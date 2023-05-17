看見偏鄉長照不足 三芝雙連安養中心獲贈救護車

三芝位處偏鄉，醫療資源相對較少，需要更多的救護資源挹注，優寶營造有限公司看見三芝長照救護資源的不足，特別捐贈雙連安養中心救護車一輛，提供住民救護使用，以取之社會、用之社會的精神回饋三芝區。

優寶營造有限公司董事長高富貴說，優寶營造公司是雙連安養中心第四期，雙連培育中心興建工程合作的營造廠商，在這幾年興建培育中心工程的過程中，看見雙連團隊對於長者照護服務而有所感動，更有感於企業社會責任，恰好雙連安養中心舊有的救護車輛年限即將到期，因此捐贈一部救護車給安養中心長者緊急救護之用，也提供救護人員更好的安全保障，為緊急傷病患提供更好的救護服務運送工具。

三芝區長賴小萍表示，十分感謝優寶營造公司對於救護工作鼓勵與肯定，將社會資源挹注於偏鄉長照的緊急救護上，未來也期待能夠與雙連安養中心攜手防災企業合作，透過資源連結，將救護量能強化，提升三芝區緊急救護醫療網急難救護能力，對在地住民生命安全也能夠有的顯著的助益與保障。