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新北擬增4百多項食品檢驗 農業殘留及沙門氏菌都能驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市去年夏季飲冰品專案檢驗，曾檢出2項腸桿菌科超標。資料圖／新北衛生局提供
新北市去年夏季飲冰品專案檢驗，曾檢出2項腸桿菌科超標。資料圖／新北衛生局提供

大眾近年對食安日趨重視，新北市府去年4月公告食品衛生檢驗收費標準，並羅列共252項檢驗項目。因衛福部2021年修訂食品中微生物衛生標準，新北衛生局擬新增檢驗項目，包括農藥殘留、金黃色葡萄球菌等化學及微生物檢驗，項目將達683項。

為防止不良商品流入市面，保障食安及維護守法業者權益，新北市衛生局參考其他縣市政府、民間檢驗機構檢驗項目及收費基準，去年4月公告新北市食品衛生檢驗收費標準，共羅列252項檢驗項目及收費基準，讓市民及業者可向衛生局申請食品檢驗。

不過衛福部2021年修訂食品中微生物衛生標準，重新將食品區分為七大類，將部分食品類別規定納入採樣計畫、增訂部分指標性病原菌，取代傳統衛生指標菌，讓監測結果更具代表性。

因此新北衛生局擬新增檢驗項目，包括李斯特菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、病原性大腸桿菌等8項微生物檢驗項目，收費約1千元至3千元不等；另外也新增化學檢驗項目，包括甜味劑多重殘留分析、農藥殘留等423項，收費則落在6百元至1萬5千元不等。

衛生局 食安 農藥殘留 衛福部 大腸桿菌

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