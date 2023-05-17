禁止外送員騎進社區送餐 被查出占國有地要繳142萬元

新北市汐止區康寧街一處社區，要求外送員把車停在警衛亭外，步行進入社區送餐，疑引發從業人員不滿，得知社區通道是國有地後提出檢舉。國有財產署行文社區管委會，要求繳納補償金142萬8396元並返還土地。管委會表示，已整理相關資料提出訴願，爭取權益。

這處社區林姓社區總幹事今天說，過去未禁止外送員騎機車進入社區，讓他們能騎車到住戶門口送餐，結果發生多次機車擦撞住戶事件，管委會才依區分所有權人會議決議，禁止外送員騎機車進入社區，並張貼公告，請外送員把車停在警衛亭旁的臨停區。

從社區警衛亭前往社區建築的L形通道，是長近百公尺的坡道。如果送到較末端的住戶，或是飲品數量較多，外送員步行送餐會比較辛苦，對管委員禁止騎機車進入社區送餐頗有微詞。

林姓總幹事說，為了防止發生意外，並貫徹區分所有權人決議，必須禁止外送員騎機車進入社區。如果是送數量較多、較重的商品，步行較困難，還是可以通融。

國有財產署北區分區接獲檢舉後，前往這處社區勘查，發現社區共占用1224.6平方公尺，興建涼亭、花圃 、鐵皮平房和通道等用途，要求5月31日前繳納使用補償金142萬多元，並騰空地上物返還土地。

林姓總幹事出示民國74年間建商推案的廣告文宣，指目前使用範圍都是建商提供，部分是私有地也有獲得土地同意使用。

他說，國產署人員指因有地主未繳相關稅賦，這些土地在民國85年間變成國有地，但國產署並未來勘查及告知管委會，現在來催討補償金不合理。社區已檢具相關資料提出訴願，希望能還他們公道。

新北市汐止區一處社區要求外送員把車停在警衛亭外，步行進入社區送餐，引發部分從業人員反彈。記者邱瑞杰／攝影