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蔣萬安盤點165處市有閒置土地 優先媒合社福需求

中央社／ 台北17日電
為了加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安下令各局處整合並建立資產聯審平台，盤點出的165處閒置或低度利用空間將優先作為社福需求、社宅用地及旗艦型幼兒園使用。記者余承翰／攝影
為了加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安下令各局處整合並建立資產聯審平台，盤點出的165處閒置或低度利用空間將優先作為社福需求、社宅用地及旗艦型幼兒園使用。記者余承翰／攝影

為了加強運用市有土地資源，台北市長蔣萬安下令各局處整合並建立資產聯審平台，盤點出的165處閒置或低度利用空間將優先作為社福需求、社宅用地及旗艦型幼兒園使用。

台北市政府發言人殷瑋今天接受媒體聯訪表示，為了整合並活化市有土地，蔣萬安指示財政局研議精進既有媒合機制，納入各局處後盤點出共165處閒置或低度利用空間，未來將由祕書長李泰興定期召開資產聯審平台會議。

他表示，蔣萬安昨天在市政會議上聽取財政局報告後裁示，各局處若有用地需求，將先透過此平台媒合再思考新建建築，且不會再蓋職務宿舍，同時希望各單位檔案庫房評估銷毀早期檔案並將公文減量。

殷瑋指出，媒合優先順序首先是社會局的社福需求，包含托嬰、日照、長照、緊短安置家園、輔具中心等，再來是都發局興建社宅用地，第3則是教育局設立旗艦型幼兒園。

財政局長游適銘補充，台北市政府已設有市有資產活化及運用小組，由副市長擔任召集人，過去4年媒合37處空間，蔣萬安上任後要求各局處盤點，初步提出需求量共112處，目前已媒合社會局、衛生局等單位約7、8處。

游適銘說，此平台初步將每個月開會2次，頻率將視狀況滾動調整，未來將定期檢討供給及需求量，並追蹤媒合後使用狀況，也會開放民間單位申請付費使用市有土地。

蔣萬安 社宅

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