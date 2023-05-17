台北市11路段土壤液化列高風險區 士林區有6處最多

北市信義區崇德街因緊鄰工地地下層連續壁漏水，導致巷道下陷、房屋受損的「天坑」事件，該處經中央地質調查所認定為土壤液化低潛勢區。而根據北市工務局資料顯示，台北市有11處土壤液化高度風險道路。北市工務局回應，土壤液化不會直接破壞房屋主體，且與崇德街在無地震下、疑似施工物造成路基流失路面坍塌不同，未來會持續研擬應對方式。

今年度北市府工務局提出追加預算案，其中有508萬元是針對「土壤液化調查與風險評估計畫」，議員林延鳳發現，該計畫從2020年開始進行，初步就中山南路與中山北路、民權東路與民權西路進行「土壤液化」道路安全調查，從圖資比對後，共有11個路段被列為「高度風險道路」。

11處路段分別是士林區中山北路六段2處、中山北路五段4處，中山區中山北路二段2處、民權東路三段1處，內湖區民權東路六段1處，以及中正區中山南路1處。高風險的評估方式，針對道路、地下管線、建物與人孔等四大類別，11項變因來評估易受損之脆弱度。

林延鳳表示，相關資料目前並未公示於網站，令大眾無從得知。而依照目前查詢系統圖資所匡列之高潛勢區，南京東路一至三段、忠孝東路一段、延平北路五至九段、復興南路一至二段、南京西路與艋舺大道都涵括在內，若發生類似「天坑」意外狀況，後果將不堪設想。

北市工務局回應，土壤液化現象，發生在地層為砂質土壤，在高地下水位的狀態，遭遇強烈地震力搖晃，導致地下水壓突然上升，而造成土壤承載能力暫時消失，可能讓房屋傾斜，地震結束後土地承載力就會恢復，與崇德街在無地震狀態下，疑似施工問題而造成的路基流失路面坍塌不同。

工務局指出，土壤液化對房屋的影響是會讓房屋傾斜或龜裂，不會直接破壞房屋主體結構，於地震發生時較不會對民眾生命產生立即危害，北市已公佈有「台北市土壤液化潛勢地圖」供民眾查詢，建築物要是於1990年以後設計，已進行液化潛能評估並納入耐震設計。

工務局說，北市參與經濟部中央地調所「土壤液化調查與風險評估計畫」5年計畫，內容針對台北市緊急救援道路於土壤液化發生時之風險評估，目前完成第1年研究，後續年度將持續辦理調查評估及研擬應對方式。