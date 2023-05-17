住盟批社宅政策無進展 北市：多元方式興辦

台北市長蔣萬安選前承諾社宅目標5萬戶。但住盟和多名市議員今天指蔣市府無實質進展，要求說明清楚期程規劃；台北市都發局說，已朝既定政策目標執行，並無任何懈怠。

社會住宅推動聯盟今天在台北市政府大門前舉辦「興辦社宅，不能後退！蔣市府社宅政策初步體檢」記者會，民進黨台北市議員何孟樺、民眾黨市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪及林珍羽到場。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，今天住盟10幾個團體要體檢蔣市府社宅政策，因為蔣萬安上任已5個多月未見實質進展，他們要持續監督、督促北市府繼續興辦社宅。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信表示，社宅是所有在場團體認為解決居住正義的正確解方，卻有議員建議改以租金補貼方式取代，住盟對此非常火大和反對。

何孟樺也表示，前台北市長柯文哲任內承諾8年蓋5萬戶社宅政策跳票，蔣萬安選前也承諾延續此目標，但上任迄今有關興建社宅只會跳針、「蔣空話」，這次專案報告提7000戶潛力社宅基地，實際規劃和期程卻一問三不知。

黃瀞瑩則指出，蔣萬安始終不願面對社宅問題，專案報告公布7000戶潛力社宅時，相關地點、時程和預算都講不清楚，「蔣萬安永遠對社宅都在開芭樂票」，這是必須面對的問題，要求公開說清楚相關規劃。

都發局隨後透過新聞稿表示，北市府採多元方式興辦社宅，持續朝5萬戶目標前進。蔣萬安選前就提出持續盤點閒置土地、建物，滾動檢討EOD、TOD政策及透過都市更新回饋機制，興建或整建社會住宅。

都發局說，北市府目前已朝既定政策目標執行各項政策任務，並無任何懈怠。

針對潛力基地規劃，都發局表示，社宅規劃興建耗時費力，北市土地資源經歷任市長盤點，加上中央也盤點大型公有土地興辦，數量累積約3萬5400多戶，蔣萬安上任後可盤點素地已非常稀少。

都發局指出，目前北市府盤點新增潛力基地7000戶，包括西寧市場與國宅透過公辦都更改建、南港誠正國中EOD計畫及北投機廠分期分區開發等，有別過往素地開發模式，將竭力與地方溝通達成規劃興建目標。