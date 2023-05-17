新北法制局長穿錯衣再被討論 陳世軒批：確實不尊重議會

新北市法制局長吳宗憲昨天出席新北市議會業務質詢，因為穿著寫著「りしれ供さ小」（台語：哩洗勒公三小）的衣服引發綠營議員不滿。民眾黨新北市議員陳世軒今天質詢時指出，局長穿這樣確實不尊重議會，請吳宗憲下次注意。

昨天議會是一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢時對吳宗憲說，昨天他倆都穿同款衣服，只是顏色不同，但他認為議員跟政務官角色不同，不應該隨意亂穿衣服藐視議會，最後主席陳永福裁示，請各局處首長出席議會時，請勿穿情緒性字眼的衣服出席議會，不然會他被趕出去。

陳世軒對吳宗憲說，他過去很欣賞吳宗憲，是個好官員、好首長，昨天看到新聞很訝異，議員素質不能決定，這是選民選出來的，至於尊重不尊重職務是他的抉擇。

陳世軒表示，他尊重他的工作，所以也會穿正裝來議會質詢，他也尊重各位局長，但是吳宗憲穿這個衣服就不恰當，這對議會不尊重，下次請注意。