遭指不要再蓋社宅說 游淑慧秀發言逐字稿自清

社會住宅推動聯盟等團體今在北市府開記者會，要求蔣市府興辦社宅不能退縮，更質疑3名北市議員「不要再蓋社宅」說。被點名的國民黨議員游淑慧對此表示，社盟指控她主張不要再蓋社宅，這樣去脈絡化的說法，嚴重扭曲她5月11日在工務委員會專案報告中的發言，更秀出逐字稿請各界公評，直言惡意扭曲、選擇性揭露資訊的人，真的是有心要討論公共政策嗎？

游淑慧今在臉書還原當天發言的逐字稿，「我們一定要解決台北市住的問題，可是你們要思考，每一分錢有它更大的效益要使用。你現在花了上千億、幾百億，然後去興建這些硬體住宅不是不可以。

可是，你後續就會落入過去國宅的老問題，管理問題、房屋老舊的問題，已經有住戶陳情，說他不想搬出去了，他有還有各式各樣的理由。因為我們最多就是3加3（年），大家住得舒服以後，他就不想搬出去了。

可是如果不想搬出去的情況底下，租戶沒有流動，那也失去了社宅的意義，所以我才會一直建議說不要再蓋了，要思考多元的方式。我寧可用錢，來節省台北市民這個租金的負擔，讓他可以去租自己想要租的地方。我寧可去健全租屋的管理，加強一些租屋的，不管是安全也好、房東之間權益的管理。也還好過我們不斷的在找土地，然後幾百億、幾十億，這樣一直蓋下去。」

游淑慧說，她提的是現況與解決方式。一直以來興辦社宅都有財務問題，土地取得成本、興建成本等等都是幾百億元上下，這對市府來說是個沈重的財務負擔。在會中發言，特別提到關於社宅財務問題的狀況，社宅政策到最後會有龐大的財務負擔。如果說1萬4000戶就要舉債580幾億的話，北市要達成5萬戶的話，可能舉債就要破1500億了。

台北市政府或都發局可以承擔嗎？若繼續這樣蓋下去，市府舉債會不會破上限？

游淑慧說，或許有些人覺得一直蓋就對了，先不說政府需要舉債多少，現狀甚至已經是把公園預定地、捷運預定地、停車場預定地通通拿來蓋社宅。原本當地市民的需求和想法也需要尊重。

她認為，土地和公帑都是全體市民的，難道民代不需要一起思考更多元、最能多贏的方式嗎？歡迎對社宅有不同想法的人一起溝通討論，但對於該聯盟成員不顧他人隱私，任意在網路上公布其私人電話，煽動網友來電騷擾，直呼很誇張。