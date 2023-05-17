北市勞權基金修正案卡關 議員批北市府未溝通、傲慢

台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例修正草案，因「市府版」針對勞資爭議訴訟費用補助等項目仍限縮，北市議會法規會上午併審市府版、國民黨版和議員林延鳳所提修正案3種版本。但事前府、會沒有做好溝通，審案時議員、官員手中資料、版本不同，議員批勞動局傲慢、未溝通，要求市府整理好各版本差異下周再續審。

北市現行勞權基金，僅限不當解雇、職災、關廠與其他重大勞資爭議等4類的勞工訴訟補助，市府版本修法只加了加班費、退休金2類，有勞工工會認為台北市照顧勞工權益顯得不足。議員版本的修正案，主要針對府版勞權基金第四條提修正對案。

林延鳳表示，她和工會請益過程中發現，訴訟費用補助不設限是他們十分在意的問題，且新北、台中、台南、高雄勞權基金都未就訴訟類型設限的情況下，為何作為首善之都的台北就必須設限、苛刻對待勞工？且這項重大修法，直至進法規委員會審查之前，工會都未被告知進度，市府缺乏溝通、忽視工會意見，批評勞動局是「傲慢官僚」。

林延鳳說，勞動局知道她提出勞權基金修法後，還對外表示北市事業單位多，放寬訴訟類型後，勞權基金將會用罄，但據她了解，北市勞權基金規模逾7億元，今年年度預算餘額數更達4千萬元，根本沒有所謂用罄的風險。

上午審議時，議員關心放寬訴訟類型，勞權基金是否用完，勞動局初估，新版修正案將使1年增加支出約3800萬，基金收入約4100萬，未來收支不一定能平衡。

國民黨版本由議會黨團書記長王欣儀提案，她表示，國民黨版本的訴訟補助有前提，是須經過調解不成立或成立後故意不履行所引起的訴訟，才補助訴訟費，沒有經過調解就不在補助範圍內。

另外，修正條文中，也提到「補助辦法由市政府定之」，市府可以訂補助上限或設審核小組，有審查機制，未來按財源滾動式調整，已經給市府行政裁量空間，若施行後，發現支出太多侵蝕基金的本金，可再做合理調整。

勞動局長高寶華表示，基金最近3年平均每年收入是4100萬，若支出再繼續增加，可能會動用到7億本金，這7億元是過去郝龍斌市長長時，答應產業總工會，其中6億經費不能動。 他指出，市府補助擴充，不僅於訴訟，還包括就業、技職教育，都有綜合考量，若經費允許，勞動局會全力配合。