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北市勞權基金修正案卡關 議員批北市府未溝通、傲慢

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會上午審查台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例修正草案。記者楊正海／攝影
北市議會法規會上午審查台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例修正草案。記者楊正海／攝影

北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例修正草案，因「市府版」針對勞資爭議訴訟費用補助等項目仍限縮，北市議會法規會上午併審市府版、國民黨版和議員林延鳳所提修正案3種版本。但事前府、會沒有做好溝通，審案時議員、官員手中資料、版本不同，議員批勞動局傲慢、未溝通，要求市府整理好各版本差異下周再續審。

北市現行勞權基金，僅限不當解雇、職災、關廠與其他重大勞資爭議等4類的勞工訴訟補助，市府版本修法只加了加班費、退休金2類，有勞工工會認為台北市照顧勞工權益顯得不足。議員版本的修正案，主要針對府版勞權基金第四條提修正對案。

林延鳳表示，她和工會請益過程中發現，訴訟費用補助不設限是他們十分在意的問題，且新北、台中、台南、高雄勞權基金都未就訴訟類型設限的情況下，為何作為首善之都的台北就必須設限、苛刻對待勞工？且這項重大修法，直至進法規委員會審查之前，工會都未被告知進度，市府缺乏溝通、忽視工會意見，批評勞動局是「傲慢官僚」。

林延鳳說，勞動局知道她提出勞權基金修法後，還對外表示北市事業單位多，放寬訴訟類型後，勞權基金將會用罄，但據她了解，北市勞權基金規模逾7億元，今年年度預算餘額數更達4千萬元，根本沒有所謂用罄的風險。

上午審議時，議員關心放寬訴訟類型，勞權基金是否用完，勞動局初估，新版修正案將使1年增加支出約3800萬，基金收入約4100萬，未來收支不一定能平衡。

國民黨版本由議會黨團書記長王欣儀提案，她表示，國民黨版本的訴訟補助有前提，是須經過調解不成立或成立後故意不履行所引起的訴訟，才補助訴訟費，沒有經過調解就不在補助範圍內。

另外，修正條文中，也提到「補助辦法由市政府定之」，市府可以訂補助上限或設審核小組，有審查機制，未來按財源滾動式調整，已經給市府行政裁量空間，若施行後，發現支出太多侵蝕基金的本金，可再做合理調整。

勞動局長高寶華表示，基金最近3年平均每年收入是4100萬，若支出再繼續增加，可能會動用到7億本金，這7億元是過去郝龍斌市長長時，答應產業總工會，其中6億經費不能動。 他指出，市府補助擴充，不僅於訴訟，還包括就業、技職教育，都有綜合考量，若經費允許，勞動局會全力配合。

北市 議員 國民黨

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