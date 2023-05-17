金山慈護宮恭送二媽回娘家 唯一海岸遶境6/3登場

新北市金山區金包里慈護宮每年都會從金山步行恭送二媽返回野柳媽祖洞，這不僅是全台唯一海岸遶境活動，更是當地年度宗教盛事。今年將在6月3日登場，睽違3年再度恢復以往規模。

新北市副市長劉和然今天出席「2023年北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會時指出，金包里慈護宮已有214年歷史，是北海岸地區的信仰中心，每年農曆4月16日最大退潮時，都會舉辦全台唯一海岸遶境活動，從金山步行恭送二媽返回野柳媽祖洞，這也是慶祝「北海岸傳奇媽祖文化祭」系列活動重要一環。

劉和然表示，活動曾受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年，去年雖恢復舉辦但當時僅有300人以行車方式參與，今年恢復以往規模，預計將有2000人參與。

根據國家文化資產網資料，金包里地區媽祖廟原本供奉「大媽」，後來居民在野柳海邊的岩洞發現1尊媽祖像，因不忍媽祖像無處可歸，居民決定移到廟中，並選中金山地區蓋「慈護宮」奉祀；興建完成後，請原先金包里中的「大媽」入廟，再請從野柳來的「二媽」入廟，接受奉祀。

金包里慈護宮總幹事諶茂蒼指出，由於當時2尊媽祖像大小差異甚大，且小尊媽祖神像沒有那麼完整，因此當時居民決定重塑比較大尊的「二媽」神像，再把小尊媽祖神像放到大型的神像肚內封存，成為罕見的「媽中有媽」神尊。

金包里慈護宮董事長游忠義說，今年媽祖文化祭系列活動，除了全台唯一海岸行腳，還有遶境、獻藝祈福、限量媽祖福箱與傳統歌仔戲等活動，今年更以傳統古禮方式，邀信眾陪伴二媽返回野柳媽祖洞，安排部分年長信眾搭乘金包里號觀光巴士。此外，廟內開基大媽及友宮媽祖也會陪同二媽回娘家，一同參與遶境。

金山區長劉昌松表示，這次配合活動將推出限量100份媽祖福箱，每個福箱內含金包里媽祖平安符香灰的祈福小神衣以及4項精選金山特色特產，自5月19日起，每天提供5組供報名行腳民眾抽獎。

金山區公所指出，金包里慈護宮今年的海岸遶境活動主要行腳路線長約18公里，途中將設有多個補給站及行動涼水車，提供冰水、飲料及水果等物資，確保民眾安全完成行腳遶境活動。

相關活動，金山區公所表示，從5月20日起展開一系列的活動，包括精彩的「獻藝祈福」，邀請到世界小丑大賽冠軍、世界溜溜球大賽冠軍、街頭花式籃球及神奇魔法師等12組表演藝術家，以及5月30日與5月31日的傳統歌仔戲演出，歡迎民眾參與。