民團籲蔣萬安蓋社宅不退縮 綠批藍議員發言為蔣政見跳票鋪路

台北市長蔣萬安選前承諾朝社宅5萬戶目標前進，上任迄今近5個月，日前提出7000戶潛力基地，卻遭疑含糊帶過、沒具體方案。社會住宅推動聯盟等團體今聚集北市府大門前，高喊「社宅興辦，不能退縮」口號，要求蔣信守承諾，綠白議員現身力挺，批藍議員不要蓋社宅說，是為蔣政策轉彎、政見跳票在鋪路。

住盟今與10多個團體在北市府大門前，舉行「興辦社宅，不能後退！蔣市府社宅政策初步體檢記者會」，指蔣日前社宅規劃的專案報告以「7000戶新增潛力基地」含糊帶過，要求市府提出如何蓋出7000戶的具體規劃，另批藍營議員游淑慧與王欣儀、無黨籍徐立信先前在議會「不要再蓋社宅」說。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信指出，3位北市議員用試水溫方式，要求蔣市長不要蓋社會住宅，以租金補貼來做替代，直言今天來到北市府，要讓蔣市長知道，「這個水溫是滾燙的，我們非常火大」，強調不是害怕北市議員有不同意見，而是害怕蔣沒堅持信念，更質疑7000戶潛力基地到底在哪裡？

社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝說，北市目前以容積取得社宅的機制難以奏效，要求市府徹底檢討現行容積獎勵機制，不能再將容積變成無對價性、公益性的政商籌碼，須回饋一定比例作為社宅或可負擔出租住宅等居住使用。

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿提到，無家者、經濟貧困等弱勢者，從脫離街頭到租房所遇困難是租屋市場的歧視跟排除，尤其長者與身心障礙者更顯而易見，惟有社宅才能保障穩定的居住品質。但超過半數房東一聽到要申請租屋補助就會拒絕，質疑提出租金補貼主張的議員，真的有理解此市場現象？

民進黨北市議員何孟樺批，前市長柯文哲承諾8年蓋5萬戶的政策跳票，蔣萬安選前承諾延續，卻在市政報告、專案報告時，對於興建社宅持續一貫逃避、跳針、說廢話、「蔣空話」的風格，即使提出7000戶潛力基地，具體規劃一問三不知，更質疑藍營議員的發言是在為蔣萬安的政策轉彎、政見跳票在鋪路，呼籲蔣萬安應落實選前提出的政見。