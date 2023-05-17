斜槓4種職業 楊達鼓勵年輕人培養多元技能

物價不斷上漲，生活壓力大，不少年輕人會選擇斜槓多賺一份薪水。國立台灣圖書館邀請ESG永續管理師楊達，於講座中分享自身從事廣告業、房仲業、餐飲業及銅板經濟的「斜槓」經歷，楊達鼓勵大眾從年輕開始培養多元技能、提升職場競爭力及永續競爭力。

「斜槓的第一步是提早做好準備」，楊達表示，所有的轉變都是從日常小小的改變而來，而斜槓最重要的精神就是永不放棄、堅持做下去。

楊達以科技業朋友投入小農的經驗，說明持續努力終能做出成果，並指出人生五大財富包含時間、健康、能力、人脈、金錢，根據斜槓經濟的進化論，要在年輕時累積這些財富，從而安排人生的整體規畫，他強調學習一個新觀念不會讓你成為天才，但是持續的學習卻能徹底改變人生，這正是自我競爭力的永續經營。

楊達也分享近幾年最著名的生態圈經濟，例如KOL（Key Opinion Leader）如何將粉絲經營轉變成經濟收入，以及在臺灣持續熱門的夾娃娃機產業如何度過疫情迎來轉變。