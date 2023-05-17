新北再度攜手Spartan Kids 9大關卡讓孩子放電一整天

新北市兒童藝術節去年與國際知名障礙跑品牌「Spartan Kids」合作，大獲好評。新北文化局今年再度合作，將於6月3日至4日在新北市美術館戶外園區，規畫9項強化體能訓練的挑戰關卡，同時還有草地親子瑜珈、泡泡表演秀等活動，讓父母帶孩子來放電。

新北市文化局長張䕒育說，新北市兒童藝術節每年在暑期規畫系列活動，提供親子寓教於樂的藝術體驗。去年與Spartan Kids合作，深受孩童們喜愛，今年再度合作選在新北市美術館戶外園區舉辦，讓小朋友從6月就先搶先體驗兒藝節。

本次活動根據新北市美術館戶外園區的特色，規畫9項強化小朋友體能訓練挑戰關卡，包括訓練握力與攀爬技巧的「Slip Wall」及「O.U.T」、訓練翻越攀爬能力的「A Frame」、考驗體力與手臂力的「抱沙包」、運用四肢貼近草地感受自然的「Cord Crawl匍匐前進」、平衡木、跳輪胎及翻輪胎等，部分關卡融入色彩元素。