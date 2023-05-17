新北濕地藝術季徵件開跑 入選作品可獲四萬元創作基金

第五屆「新北濕地藝術季」徵件活動開跑，今年以「匯、聚」為雙策展主題，盼交織出當地生態、文化與地方間的情感流動，民眾可描繪對濕地的認識、互動與情感做創作，並與6月21日前繳交，入選作品可獲得4萬元創作基金。

高灘處說明，2023新北濕地藝術季以「匯、聚」為雙策展主題，「匯」象徵著大漢溪匯流口的發展脈絡和環境變遷，「聚」則代表著由濕地所凝聚的地方力量與情感，以徵件方式鼓勵地方夥伴參與創作。

高灘處表示，希望透過濕地藝術季的知識轉譯、體驗感受和創作感知等多重價值的傳遞，讓民眾對濕地有不一樣的想像和認識，讓民眾更落實環境的保護與珍惜。

高灘處指出，徵件活動即日起至6月21日止，對濕地生態及藝術創作有興趣的社區民眾、學校師生、地方組織和企業團體皆可參與，可以地方的角度，描繪對濕地的認識、互動與情感，創作獨特藝術，入選作品可獲得4萬元創作基金。