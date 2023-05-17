與侯友宜共事8年 林金結曝他這種個性

國民黨今下午預計徵召總統參選人，若無意外將是新北市長侯友宜，藍營議員林金結今上午在廣播節目表示，自己與侯友宜共事已8年多，侯友宜警察出身，上任後安排行動治理座談會，與里長面對面傾聽基層聲音，拼命三郎的個性才能獲得高達7成的施政滿意度。

新北市議員林金結今上午參加廣播節目時提及，侯友宜曾私下跟他餐敘時說到，以前當警察為了抓捕逃逸要犯，分析其偷渡出境時將先回家探望母親，因此守在其家門三天三夜，就是為了抓回歹徒。

林金結表示，侯友宜用這種警察性格拼命三郎的方式擔任副市長及市長，安排行動治理座談會，深入基層聽取聲音，表現因此受市民肯定獲得七成施政滿意度。

不過林金結說，施政滿意度並不能等於支持度，許多綠營里長雖然認同侯友宜施政方式，但是綠營追求台獨的核心價值很難被撼動，侯被徵召後未來要快速進入戰鬥位置，跟黨中央結合從新北市出發，以自身講台語等方式的個人魅力與民眾博感情。