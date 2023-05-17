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捷運共構宅外牆剝落 管委會與建商各說各話

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市南京東路2段捷運共構宅「新東京宅」有外牆剝落問題，興富發公司允協助。圖／市議員陳炳甫服務處提供
北市南京東路2段捷運共構宅「新東京宅」有外牆剝落問題，興富發公司允協助。圖／市議員陳炳甫服務處提供

北市南京東路2段捷運共構宅「新東京宅」管委會昨控建商興富發，外牆是結晶化玻璃材質，安全係數不足，大樓興建迄今，外牆磚材剝落5次，險象環生。興富發提3點回應，施作防護、外牆委託第三方全面檢查和增保大樓公共意外責任險。

「新東京宅」管委會昨與議員陳炳甫開記者會指出，該大樓於2010年取得使照，卻在落成2年後，於2013年4、12月、2014年5、8月，發生4起外牆材剝落；2015年與建商協調，隔年將大樓外牆倒吊式板全面更新成鋁板，但立面結構僅派人檢查未做更換，去年6月一塊立面式外牆掉落後方停車場，差點砸中從地下室駛出轎車。

管委會請結構技師、專家學者鑑定，發現外牆的結晶化玻璃材質分割尺寸過大，大尺板片固定點抗拉拔安全係數不足，低於一般設計需求，板面強度安全性不足。

管委會主委王寓文說，大樓建成後發生5次外牆剝落，立面式外牆應全面更新，但建商僅針對掉落外牆更換，大樓是捷運共構宅，當初捷運局負責設計、工程監造，北市府應重視公安危機，督處各級單位來協助改善。

議員陳炳甫表示，根據北市「建築管理自治條例」、「建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」屋齡達15年，每6年需申報1次安檢，換言之，屋齡達15年後，公安意外責任由管委會承擔，目前大樓屋齡已13年。

興富發表示，去年10月6日，北市府捷運工程局開「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，提出3點結論，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢，並完成大樓南北向防護，大樓東向防護尚待管委會取得住戶同意提供施作空間後，才能施作。

捷運局表示，發生問題後，興富發有協助管委會檢修；建管處說，建物有公安疑慮，會要求管委會或所有權人改善，至於誰修繕，由管委會與建商協商決定。

捷運 北市 公安

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