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北市海砂屋鑑定 議員提全額補助

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市府列管海砂屋共98件，潛在海砂屋遠超過實際列管數，但民眾卻須負擔高額鑑定費，多名議員認為因此造成都更牛步，聯合提案比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，議會工務委員會昨通過，將送大會討論。北市建管處指出，今年已簽報動用第二預備金600萬元，最快下半年就能補助，每案上限為50萬元。

建管處現列管並公告海砂屋案共98件、272棟、5371戶，包含須拆除重建90件、248棟、5036戶，以及可補強8件、24棟、335戶。

新北2020年推出「新北挺安全方案」全額出資鑑定補助海砂屋，議員汪志冰指出，北市推動海砂屋都更多年，卻因鑑定費高、住戶整合不易等因素導致牛步，希望市府能全額補助鑑定費，有誘因吸引才能加速都更，協助住戶早日遠離危險。

不分黨派議員響應提案，議員陳政忠提議，建管處公寓大廈管理科與使用科是很好的觸點，可利用協調、勘查過程，初判是否為海砂屋，另應寬列補助預算。

議員游淑慧認為，若民眾找廠商鑑定，恐出現價格不一，既然市府要全額補助，建議可統包業務與三大公會（土木技師公會、結構技師公會及建築師公會）合作簽約，市府直接買單，當民眾來申請即派員鑑定，也省去代墊費用等困擾；議員王欣儀也贊同，不只可壓低鑑定費用，也能節省公帑。

建管處長虞積學回應，北市目前沒有補助鑑定費，經查不管大小規模一案費用約50至60萬元。建管處已簽報動用第二預備金600萬元，最快下半年就能實施補助，預計將有10多案受惠。

虞積學說，議員建議會作為補助參考，只要民眾對既有建物有海砂屋疑慮，經三大公會初勘，若確認須鑑定者，均能納入服務對象。

建管處表示，今年預計全額補助海砂屋鑑定費，每案上限為50萬元，明年預算編列多寡尚在評估中。

海砂屋 議員

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