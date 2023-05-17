成蘆橋五股端拓寬 機車道通車

新北市成蘆大橋五股端下橋處因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織混亂近21年，當地尖峰時段每分鐘約40輛汽機車通行，為改善交通動線混亂狀況，養工處施工改善拓寬後，昨天先開放機車道通車，整體工程將於今年7月底完工，再全面開放。

成蘆橋於2002年興建，橫跨塭仔川，為往返五股與蘆洲兩區的重要幹道，交通量大，橋面段為2汽車1機車道，經五股下橋匝道處則束縮為2汽機車混合車道，經常發生交通事故。市府推動拓寬五股端，增設機車專用車道。

市長侯友宜昨天前往視察，他說，成蘆橋五股端下橋處，有許多汽機車因混流問題，造成交通事故，市府藉旁邊洲后路及五股體健公園拓寬路面，改建橋的兩端，使汽車與機車不再混流，減少危險。

新北市工務局長祝惠美表示，「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目。全案去年6月開工，總經費9403萬元，營建署補助4078萬元。機車道拓寬段已完工先開放，能減少交通事故。

市民林先生說，引道通車後，路寬明顯增加，不用再跟汽車爭道，感覺相當安全，相信這個路段未來的車禍會明顯減少。

市議員顏蔚慈表示，過去很容易出現汽機車爭道情形，擴大引道後，讓路口變得更加安全，期待中央與地方有更多合作，改善新北交通問題。